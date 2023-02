Apio Quijano reacciona a rumores que lo involucran con ruptura de Erik Rubin y Andrea Legarreta

Apio Quijano, integrante de Kabah, se molestó por ser nombrado como el tercero en discordia en la separación de la conductora Andrea Legarreta y el exTimbiriche Erik Rubin luego de que se mostrara muy cercano a su compañero del ‘90′s Pop Tour’.

El cantante subió una publicación en las redes sociales en donde habló luego de que resurgieran videos en donde se le muestra bailando, abrazando y a punto de besar al intérprete de ‘Cuando mueres con alguien’ sobre el escenario en algunas de las fechas por la República Mexicana.

“Me cansa mucho que me metan en chismes y en cosas; me da flojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Erik y Andrea más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto”, contó el también conferencista.

Asimismo, señaló que participa en un espectáculo, por lo que todo lo que pasa es parte del mismo. “Lo que sucede en el escenario con Erik es una cuestión de puramente actuación y ya”, añadió.

La expareja no explicó los motivos detrás de su decisión, aunque argumentaron que no había nadie más ni algo turbio en el medio y que luego de una historia de amor de más de 22 años este se había transformado.

Erik Rubin niega motivo ‘oscuro’ en el fin de su matrimonio

En una plática con medios que lo abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Erik Rubin pidió respeto para el proceso que están viviendo: “Es un momento doloroso”, expresó. “No hay nada detrás, no hay nada obscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva”.

Esto luego de que en junio de 2021 se viralizaran unas imágenes que lo mostraban bailando muy cerca con una influencer llamada Tania Hernández Gándara en una fiesta en Tulum, por lo que lo acusaron de serle infiel a su entonces pareja.