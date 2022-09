Eugenio Derbez cumple años; Alessandra Rosaldo le canta ‘Las Mañanitas’ en el 90′s Pop Tour

Este 2 de septiembre el mundo del espectáculo está de fiesta, pues Eugenio Derbez está cumpliendo 61 años. Sin embargo, será un cumpleaños diferente para el comediante, pues se encuentra convaleciente después de haber sufrido un accidente en su hombro, por el cual tuvo que ser operado en días pasados.

Su esposa, Alessandra Rosaldo, compartió en un comunicado que lamentablemente estaría de forma intermitente en la recuperación del productor ya que había compromisos de trabajo que no podía cancelar, como su participación en el 90′s Pop Tour, aunque esto no le impidió celebrar a su esposo a la distancia.

Alessandra Rosaldo le canta ‘Las mañanitas’ a Eugenio Derbez en el 90′s Pop Tour

En redes sociales están circulando algunos videos que muestran cómo Alessandra Rosaldo hace una videollamada con su esposo en pleno concierto, y comienza a cantarle ‘Las Mañanitas’.

Al inicio, la cantante de Sentidos Opuestos está tratando de comunicarse con el homenajeado, pero este no responde, por lo que ella comienza a bromear haciendo un guiño a uno de sus personajes más populares: Ludovico P. Luche. “¿Por qué no es un niño normal?”, dijo después de que no contestaba; incluso bromeó con que, quizá estaba en el baño.

Cuando por fin contestó, con Chacho Gaitán en el piano y acompañada en el escenario por los integrantes de Magneto, comenzó a cantarle ‘Las mañanitas’, mismas que corearon al unísono las más de 20 mil personas que se encontraban en el recinto.

Al final, sus compañeros de tour le desearon pronta recuperación, y Alessandra pidió un fuerte grito para su esposo, que fue operado de una lesión en el hombro hace tres días. “Te amo con todo mi corazón”, dijo la cantante. “Te veo al ratito, te amo”, remató.

Alessandra Rosaldo le dedica palabras a Eugenio Derbez en su cumpleaños

De igual forma, Rosaldo aprovechó las redes sociales para postear una foto de Eugenio y dedicarle un mensaje con motivo de su cumpleaños número 61.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños en el que esté más apapachado, consentido y rodeado de amor”, escribió la cantante de 50 años.

También le reiteró su amor y apoyo en cualquier circunstancia, somo la que está enfrentando actualmente con su estado de salud. “Contigo siempre en todo y para todo. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS amor mío! Te amamos con toda el alma”, finalizó.

La publicación recibió miles de comentarios de amigos y seguidores de ambos dándole sus mejores deseos a Derbez.