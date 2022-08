Eugenio Derbez: ¿Cuáles son los negocios del comediante mexicano?

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos que ha hecho crecer su carrera en Hollywood, por lo que subió al escenario en los Oscar para recibir el premio a mejor película por CODA. El comediante mexicano cuenta con una fortuna estimada en 30 millones de dólares.

La cifra la calcula el sitio Celebrity Net Worth, con ingresos que provienen de regalías de Televisa (como los programas XHDERBEZ y La Familia P. Luche), aunque también por su trabajo como director como en la película No se aceptan devoluciones (2013), tras lo cual se inspiró para crear su principal negocio: la productora 3Pas Studios.

Eugenio Derbez y los negocios

En una entrevista con AARP, Derbez afirmó que probablemente de no ser actor se hubiera dedicado a los negocios, aunque no siempre tuvo suerte para ellos. Aunque su empresa –basada en Los Ángeles– ha incrementado sus cuentas bancarias, sus primeros acercamientos no le dieron el mismo resultado.

“Cuando comenzaba mi carrera se me ocurrió invertir en muchos negocios porque me daba miedo quedarme sin dinero, así es que invertí en lo primero que me vinieron a ofrecer. Tuve incursiones en negocios como bienes raíces, restaurantes y todo a lo que me pudiera dedicar fuera de la actuación. Me fue muy mal”, recordó.

La productora de Eugenio Derbez

Con su socio Benjamin Odell, con quien trabajó en Sangre de Mi Sangre (2006), creó un espacio para darle rienda suelta a su libertad creativa. En 2014 fundó 3Pas Studios y uno de sus primeros proyectos fue Cómo ser un Latin Lover (2017).

“He estado dirigiendo mi propio material casi toda mi carrera, y realmente me encanta, pero ha sido principalmente en televisión, no en películas”, dijo Derbez a Variety. “No es solo una plataforma para la actuación y dirección de Eugenio, sino también para crear contenido original para los mercados latinos y latinoamericanos de EE. UU. y más allá”, agregó Odell.

Se trata del primer estudio latino en Hollywood cuyo objetivo es dar oportunidad a nuevos escritores y actores que den un toque auténtico. “Conozco muy bien la cultura y el mercado latinoamericano, siento que puedo aportar. Como mexicanos, siempre nos reímos cuando vemos personajes ‘mexicanos’ en películas estadounidenses, porque nacieron aquí y tienen el acento equivocado, básicamente es fingir la cultura. Sé de qué se ríe mi audiencia, de qué llora”, expresó Derbez.

En agosto de ese año firmó un acuerdo con Lionsgate/Pantelion. Derbez ha hecho alianza con Amazon Prime Video para hacer el reality De viaje con los Derbez y la serie LOL: Last One Laughing.