Eugenio Derbez: Así se volvió vegano después de que amaba el tocino y la cochinita pibil

En el 2013, cuando a Eugenio Derbez le preguntaban por su platillo favorito no dudaba en responder: cochinita pibil, esa delicia de la gastronomía de Yucatán de puerco sazonado con especias, achiote y naranja agria ahora forma parte del pasado del actor y comediante mexicano, ya que desde hace un tiempo sacó a la carne de su vida.

El protagonista de La Familia P.Luche es una de las celebridades comenzó un estilo de vida vegetariano y luego vegano.

¿Cómo se volvió vegano Eugenio Derbez?

En varias ocasiones, Derbez ha comentado la razón de su cambio, como en marzo de 2021, cuando escribió en Twitter:

“Yo AMABA el tocino.. pero un día leí una frase, acompañada de imágenes que decía: ‘Por más delicioso que me sepa un bocado, nunca voy a poner mi placer, por encima de la vida y del sufrimiento de un animal’. Y ya van a ser 10 años que dejé el tocino”.

Además, ha participado en campañas como ¿Leche?, no gracias, se ha manifestado contra las corridas de toros y promovió la Ley Rastros Sin Crueldad, para buscar que se castigue el abuso animal en dichos sitios, que vivan dolor cuando aún son sensibles al dolor.

“La mejor manera de ayudar a los cerditos y otros animales de granja es dejándolos fuera de tu plato”, comentó en un video de Mercy for Animals.

Ha comentado que en 2017 tuvo varios cambios en su dieta por las necesidades para su papel en la cinta Cómo ser un Latin Lover, en ese momento era semivegetariano, consumía mariscos y pesado.

“Yo no estaba gordo, estaba inflamado y desde que dejé de tomar lácteos como que me desinflamé, ya no me duelen las articulaciones. Gran cambio, inténtelo dos semanas”, dijo en un video de YouTube, donde comentó que la leche le encanta y le costó dejarla; además, relató que cuando va al supermercado lee cada etiqueta para ver si es saludable.

Aislinn Derbez, su hija, también sigue este tipo de alimentación sin carne.

Los platillos preferidos de Eugenio Derbez

En una de sus participaciones en el programa Hoy, en 2018, comentó que una de sus preparaciones preferidas es el açaí bowl, un platillo brasileño servido en un plato hondo, su principal ingrediente es un fruto congelado y machacado de palmera de asaí de la región de la Amazonia, se sirve con otras frutas y semillas.

También explicó en esa emisión que uno de sus sabores favoritos durante toda su vida ha sido la combinación de chocolate oaxaqueño con quesillo dentro.

En sus redes sociales Derbez ha compartido algunos de los suplementos alimenticios o sustitutos de carne que consume, también comentó en un video de 2020 que en México no había encontrado productos veganos o vegetarianos, “es complicado”.

“Lo hago por humanidad a los animales, por tratar de no comerlos, no lastimarlos”, comentó en dicho video donde mostró algunos de los productos veganos que consume: desde ‘carne’ hecha de plantas que sabe como si fuera real, mayonesa, chorizo y salchichas veganas o queso sin leche.