Eugenio Derbez tendría segunda cirugía, revela Alessandra Rosaldo: ‘El dolor es muy fuerte’

El comediante Eugenio Derbez se encuentra en casa recuperándose de una cirugía tras un accidente en donde tuvo varias fracturas en el hombro derecho. Su esposa, Alessandra Rosaldo, contó que quien cumple 61 años este 2 de septiembre todavía tiene mucho dolor, pero está rodeado de su familia.

Asimismo, reveló que después de la exitosa operación podría tener una segunda. “Fue una operación larga, sí, muy complicada porque eran muchísimas fracturas porque probablemente haya que reemplazar el hombro derecho”, dijo a medios de comunicación como Despierta América.

La cantante no quiso hablar de lo que ocurrió, pero apuntó a que no fue cuando estaba filmando. “La verdad prefiero que los detalles más adelante los comparta él. Yo no voy a compartir lo que realmente sucedió hasta que él en su momento lo quiera”.

Sin embargo, no negó cuando fue cuestionada sobre el número de las lesiones, dieciséis. “A veces uno piensa ‘ay, una caída, no pasa nada’. Va a ser una recuperación lenta. El dolor es muy fuerte. Todo un show de cirugía”, expresó.

Eugenio Derbez agradece cariño del público

La integrante de Sentidos Opuestos compartió que para el director de No se aceptan devoluciones la peor parte es que debe de parar de trabajar, pero afirmó que se encuentra bien acompañado, incluso por su suegra. “Depende mucho del cuidado y cómo lo apapachemos en casa llenándolo de besos”, explicó.

Derbez actualmente está conmovido y por medio de Rosaldo agradece al público todo el apoyo que ha recibido tras darse a conocer la noticia, entre los que se encuentran famosos como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Angelique Boyer.

“La cantidad de mensajes, de amor, de bendiciones, de luz y de cariño que hemos recibido es abrumador. Eso ha sido hermosísimo”, comentó quien incluso confesó que tuvieron que apagar el celular del actor porque no dejaba de sonar.