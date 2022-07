‘Es un verdadero infierno’: La razón por la que Eugenio Derbez odia los Mundiales y Olímpicos

Eugenio Derbez quien recientemente criticó al gobierno por la reanudación en el tramo 5 del Tren Maya, formó parte de las coberturas de Mundiales de futbol y Copas del Mundo en su papel de comediante en Televisa, por lo que le fueron encargados algunos sketches. Sin embargo, aseguró que esa etapa de su vida fue un verdadero infierno.

Por medio de un video de una entrevista realizada en febrero publicada en redes sociales, Derbez contó que a primera vista puede parecer un lujo y una diversión, pero nada está más alejado de la realidad porque debe enfrentarse a largas y atenuantes horas de trabajo en donde tiene una presión constante.

¿Por qué Eugenio Derbez odia los Mundiales?

De acuerdo con el histrión de The Valet, que recientemente fue ganador del Oscar como parte del elenco de CODA, la gente usualmente piensa que viaja en aviones de primera clase con todos los gastos pagados para ver todos los partidos en la cancha, hospedándose en hoteles de lujo y comiendo bien.

“De las peores cosas que me ha pasado en la vida (...) Vamos todos en bola, te llevan muy limitado de presupuesto, limitadísimo y tienes un compromiso muy duro. Te voy a poner un ejemplo, casi todos partidos han sido en Europa, lo cual significa que cuando el programa sale en vivo aquí (México) a las nueve de la noche, allá son las cuatro de la mañana promedio”, expresó.

Luego contó que debe permanecer todo el día bajo el sol intentando sacar una cápsula chistosa en el país, por lo que debe hacer todo tipo de ocurrencias. Al llegar al hotel, cansado y hasta sin comer, se pone a editar y apenas le da tiempo para dormir poco más de una hora antes de bañarse para ir al estudio a ensayar y salir al aire.

“Es la rutina durante un mes sin descanso. Y si el rating bajó tantito es junta y te ponen como chancla. Ahí no se tientan, es el único lugar en donde sí me han dicho: ‘El sketch de anoche fue una porquería’”, indicó quien ha tirado mucho material. “Es un verdadero infierno donde no duermes, no comes, donde estás todo el día encerrado en una camioneta con los demás o en un cuarto de edición. Es como un Big Brother ‘extreme’. Es una experiencia muy fuerte”, añadió.