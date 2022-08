¿Por qué Eugenio Derbez no toma alcohol?

El comediante mexicano Eugenio Derbez, quien recientemente sufrió un accidente, es una persona meticulosa con su alimentación, además de que lee cada una de las etiquetas de los productos que compra en el supermercado, desde hace unos años se volvió vegetariano y luego vegano; además solo ha bebido alcohol una vez en su vida.

Si bien el consumo moderado de alcohol no representa riesgos para la mayoría de las personas, Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que no está incluido en el Plato de Alimentación Saludable y sugiere sopesar los beneficios y los riesgos al ingerirlo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso nocivo de alcohol es uno de los factores causantes de más de 200 enfermedades y trastornos; incluso puede provocar defunciones y discapacidades a edad temprana.

Eugenio Derbez ‘tocó fondo’ con el alcohol a los 10 años

En una entrevista con Yordi Rosado, el protagonista de La Familia P.Luche relató que no consume alcohol, tampoco fuma ni ha probado drogas, “siempre he sido muy disciplinado desde chiquito”.

El comediante relató que este hábito se lo debe a la actriz de la Época de Oro del cine mexicano Silvia Derbez: “De chiquito mi mamá me metió mucho la idea de: ‘No que el alcohol, las drogas [están mal]”.

La única ocasión que ha bebido fue cuando tenía 10 años, durante la boda de un primo vio pasar a un mesero con ‘caballitos’, lo cual le llamó la atención:

“Agarré uno y en cuanto lo agarro veo que por acá unos primos [diciendo]: ‘Ay, Eugenito se va a emborrachar’. Entonces, como que me sentí el centro de atención, le di un trago, dos traguitos, todos se fueron, me quedé con la copa a la mitad, me vi a mí mismo, yo creo que desde arriba, con la copita. Me fui a la cocina y dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’, a los 10 años, tiré lo que sobraba y ese día fue la última vez en mi vida que tomé alcohol”.

“De ahí en adelante lo cumplí”, agregó y a lo largo de su vida varios amigos se propusieron a hacerlo tomar, además antes peleaba con sus novias por el tema, pues en ese entonces él se iba cuando tomaban.

En su canal de YouTube, su hijo José Eduardo charló con Aislinn Derbez y compartieron anécdotas de su papá, a quien no le gustaba que bebieran alcohol.

“Me acuerdo que yo, primero muerta antes de tomar una gota de alcohol porque me olía como sabueso y mis amigas así de: ‘¿Por qué está despierto tu papá, por qué nos está oliendo?’. Las abrazaba a todas para ver si venían borrachas y nos empezaba a dar una plática de, ‘yo nunca he tomado’”.

“Mi papá nos terminó lavando la cabeza de que el alcohol no era bueno, al grado de que Vadhir y yo como sabrás, terminamos sin tomar alcohol”, contó su hija.

¿Es dañino beber alcohol para la salud?

Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que para algunas personas, el consumo moderado de alcohol puede ofrecer algunos beneficios, pero para otros representa riesgos.

“Es seguro decir que el alcohol es tanto un tónico como un veneno. La diferencia radica principalmente en la dosis. Beber con moderación parece ser bueno para el corazón y el sistema circulatorio, y probablemente protege contra la diabetes tipo 2 y los cálculos biliares. El consumo excesivo de alcohol es una de las principales causas de muerte prevenible en la mayoría de los países”, detalla dicha universidad en un artículo.

Asimismo, se detalla que hay un debate en tanto a qué significa un consumo “moderado”, pues para algunos estudios esto es menos de una bebida al día, en otros es de tres a cuatro.

Además, en la publicación comentan que también hay una diferencia en qué tipo de alcohol se consume:

“Algunos expertos han sugerido que el vino tinto marca la diferencia, pero otras investigaciones sugieren que la elección de bebidas parece tener poco efecto sobre el beneficio cardiovascular”.