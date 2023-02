Erik Rubín habla sobre su separación de Andrea Legarreta: ‘Es algo doloroso’

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación a través de una publicación de Instagram, en la que aseguran que todo fue en buenos términos y que más bien su amor ha trascendido y se transformó.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses (...) Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio”, explicaron la conductora de tv y el exTimbiriche.

Legarreta habló de su separación durante el programa Hoy, del cual es una de las conductoras. “Nuestra historia de amor continúa en familia, eso es lo que queremos hacer y como padres de nuestras amadas hijas, a las que les estamos enseñando eso. Una separación de pareja no es una separación de familia”.

¿Qué dijo Erik Rubín sobre su separación?

El cantante fue captado esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde distintos medios de comunicación lo abordaron para preguntarle sobre su separación de la conductora de televisión.

“Creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y ¿qué más te digo? No hay nada más que decir”, sentenció Erik Rubín, a quien también le preguntaron sobre la postura de sus hijas, Mía y Nina, ante la separación.

“Están muy bien, afortunadamente es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo y entonces estamos tranquilos”, dijo el cantante de ‘Cuando mueres por alguien’.

También pidió a la prensa que lo respetaran tanto a él como a su familia en estos momentos, pues lo que están viviendo como pareja y familia es una situación delicada.

“Es un momento doloroso, les pido ‘por fa’ respeto, porque yo ¿qué más puedo hablar de este asunto? Pónganse en nuestros zapatos, sé que el trabajo de ustedes es informar y sacar la nota, pero pónganse en nuestros zapatos y lo que menos quiero ahorita es hablar del tema ¿me entienden? Entonces ojalá y podamos tener este respeto”.

Erik Rubín reitera su postura sobre la separación de Andrea Legarreta

Sin embargo, la insistencia de los medios de comunicación lo llevaron a reiterar que el comunicado que compartieron él y Andrea en sus perfiles de Instagram es todo lo que tienen que decir con respecto a su situación sentimental.

“Está muy claro ahí, lo que está en el texto es lo que es. No hay nada detrás, no hay nada obscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva, por favor les pido que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso, gracias”, finalizó.