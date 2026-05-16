Director de Pemex, Juan Carlos Carpio, supervisa obra electromecánica en Campo Bakté, Tabasco

Personal de Pemex durante labores de supervisión en el Campo Bakté, en Tabasco.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, supervisó en el Campo Bakté, en Tabasco, los trabajos de la obra electromecánica destinada a la separación, enfriamiento y rectificación de gas, con la cual se prevé incrementar la capacidad de aprovechamiento de este recurso energético, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética del país.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el seguimiento permanente a este tipo de proyectos y el trabajo del personal operativo de Pemex son elementos clave para impulsar iniciativas que se traduzcan en mayor desarrollo energético para México.

La revisión forma parte de las labores de acompañamiento a infraestructura estratégica orientada a optimizar procesos de procesamiento y aprovechamiento del gas natural.

Pemex destacó que estos avances se inscriben en la estrategia institucional para reforzar la eficiencia en sus instalaciones y ampliar la capacidad productiva en regiones clave como la zona petrolera de Tabasco, donde se concentran proyectos vinculados a la explotación y tratamiento de hidrocarburos.

La empresa informó recientemente la designación de Juan Carlos Carpio Fragoso como director general de Pemex, decisión aprobada por su Consejo de Administración el pasado viernes 15 de mayo.

En un comunicado, Carpio Fragoso reiteró su compromiso de “dar continuidad operativa y financiera a los proyectos estratégicos de Pemex, enfocándose en fortalecer la producción, impulsar el desarrollo de nuevos campos y el aprovechamiento del gas natural”.