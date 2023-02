Andrea Legarreta y Erik Rubin: Así es el famoso antro en donde se conoció la expareja

Andrea Legarreta y Erik Rubin anunciaron su separación luego de un amor de casi 23 años luego de que se conocieran en un famoso centro nocturno en Acapulco cuando ella ya era conductora de televisión y él formaba parte de Timbiriche en la década de los 90.

En un comunicado compartido por ambos afirmaron que su historia en pareja se había transformado, por lo que seguirían amándose desde otro lugar. Es por ello que recordamos cómo el intérprete de ‘Cuando mueres por alguien’ conquistó a la que sería la madre de sus hijas Mía y Nina.

Así se conocieron Andrea Legarreta y Erik Rubín

Fue un amigo en común, Rafael Villafañe, quien hizo posible que pasaran horas platicando e intercambiaran teléfonos cuando en 1999 coincidieron en las instalaciones del Baby’O, centro de la élite social en los 80 y 90.

“Cómo ves que dice Erik que vas a ser la madre de sus hijos”, contó Legarreta que fueron las palabras con las que se acercó el empresario. Ella accedió a conocerlo un poco más y tuvieron tan buena química que Rubin no tardó mucho tiempo en comunicarse.

“En la madrugada me llama, él ya andaba medio tomado, y me dijo: ‘yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte’. Yo le dije: ‘No, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir y menos así’”, reveló.

El Baby’O, antro de moda de los 80 y 90

Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad durante esas décadas era el Baby’O, que fue inaugurado en 1976 por Rafael Villafañe y Eduardo Césarman. Era tanta su fama que llegó a ser visitado por famosos y políticos como Luis Miguel, quien era uno de los clientes frecuentes.

También se les vio ahí a Manuel Mijares, Andrés García, Julio Iglesias, Rod Stewart o Bono, razón por lo que era tan exclusivo. Con una ambientación a modo de cueva y capacidad para 700 personas, fue un boom en la época en donde Acapulco era sinónimo de fiesta y atracción turística. Ubicado en la costera Miguel Alemán, para ingresar exigía un código de vestimenta. Sus invitados salían hasta el amanecer.

A raíz de la pandemia causada por la COVID-19 estuvo más de un año y medio cerrado y en septiembre del 2021 hombres le prendieron fuego tras tirar combustible en el piso, según las cámaras de vigilancia. Tras el incendio finalmente reabrió sus puertas a finales de 2022.

Así fueron los primeros meses de noviazgo de la pareja

Aunque al principio los padres de Andrea no veían bien su relación con el cantante que se había visto involucrado en un triángulo amoroso con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, poco a poco vieron que los detalles a su hija demostraban que iba en serio.

Los enamorados salieron por cerca de 3 meses hasta que Erik le propuso matrimonio en las 100 representaciones de la obra de teatro Rent y se casaron el 1 de abril del 2000, justamente en Acapulco.