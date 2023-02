Así fue el triángulo amoroso de Erik Rubín con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán en los 90

La conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín recientemente anunciaron su separación luego de más de 22 años de matrimonio y, aunque afirmaron que tomaron la decisión hace cinco meses, expresaron que su relación de pareja se transformó y descartaron que haya un motivo turbio de por medio.

La pareja era una de las más consolidadas en el mundo del espectáculo, pero antes del inicio de esta relación el exTimbiriche estuvo en medio de la polémica al protagonizar un triángulo amoroso con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes incluso lanzaron canciones con indirectas la una para la otra con Rubín como el hombre en discordia en los años noventa.

Erik Rubín y su amorío con Paulina Rubio

‘La Chica Dorada’ compartía alineación en Timbiriche con Rubín, por lo que tenían que compartir escenario y giras. Sin embargo, no podían llevar más allá su relación porque entonces ella tenía novio.

Ambos han mencionado que su romance fue muy pasional e intenso, incluso ella lo calificó como su “alma gemela”. En el inter, el intérprete de ‘Princesa tibetana’ comenzó a verse con Alejandra Guzmán hasta que Rubio le contó que ya había terminado su noviazgo. “No me quedó de otra más que decidir y me decidí por Paulina”, le dijo al ‘Escorpión Dorado’.

Alejandra Guzmán reveló infidelidad de Erik Rubín

La rockera aseguró que sintió atracción por Rubín durante unos premios TVyNovelas, por lo que comenzaron una relación que al principio no fue seria. Según su versión, salieron durante unos dos meses hasta que se enteró que la había engañado con Paulina Rubio, según le dijo a Yordi Rosado.

Rubín reveló que “había tenido algo que ver con Paulina, pero después empecé a andar con Alejandra y le puse pausa a lo de Paulina”. Cuando vio una oportunidad de continuar con su compañera, le dijo que cortaría a Guzmán.

“Alejandra si se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía. Todo terminó con un par de bellísimas canciones”, detalló al influencer.

Las canciones a las que se refiere son ‘Hey güera’, en la voz de Alejandra, y ‘Mio’, de Rubio, que la propia hija de Enrique Guzmán dijo que fueron hechas por el mismo productor y en donde una le responde a la otra.

Andrea Legarreta se casa con Erik Rubín

Cuando Rubín ya estaba soltero es que frecuenta a Legarreta, a quien conoció luego del paso de la conductora por el Centro de Capacitación Infantil y compartir créditos en la telenovela Alcanzar una Estrella II (1991).

El ‘flechazo’ se dio en una discoteca con ayuda del empresario Rafael Villafañe, quien los sentó en la misma mesa. A los 3 meses de hacerse novios, él le propuso matrimonio y se casaron en abril de 2000 en Acapulco. Producto de su amor, que duró cerca de 23 años, nacieron sus dos hijas Mía y Nina.