Alejandra Guzmán es operada de emergencia; esta fue la razón de la cirugía

Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia y sometida a una intervención quirúrgica, aseguró la periodista Ana María Alvarado en el programa matutino Sale el Sol.

De acuerdo con el reporte de Alvarado, la cantante fue ingresada en una clínica de la CDMX debido a un intenso dolor de piernas.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Durante una década, la intérprete de ‘Eternamente Bella’ ha padecido las secuelas de la inyección de polímeros en los glúteos, intervención que ha derivado en más de 40 cirugías para eliminarlos de su organismo.

Sin embargo, pese al seguimiento médico, las operaciones, los cuidados y los tratamientos, la sustancia aún permanece en su cuerpo y continúa generando molestias crónicas.

El 15 de diciembre, tras varios síntomas como fiebres y dolores en las extremidades inferiores, la cantante solicitó el ingreso a la clínica.

“Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación”, comentó la periodista durante un bloque del programa de TV.

En relación con la respuesta de Alejandra a la reciente cirugía, Ana María Alvarado comentó que el proceso en el quirófano es bastante doloroso, sin embargo que la intérprete ya se encuentra en recuperación.

“Le tienen que raspar nuevamente el producto, después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos”, expresó.

Alejandra Guzmán y las secuelas de los polímeros

La cantante ha hablado abiertamente en medios acerca de los procesos que ha sobrellevado desde aquel proceso estético mal practicado y cuyas consecuencias la han mantenido en constante monitoreo médico.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandra Guzmán reveló que durante la grabación de un disco notó que su salud se deterioraba.

De acuerdo con el testimonio de la rockera, las fiebres y la dificultad para caminar fueron los síntomas que la pusieron en alerta.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa”, confesó al conductor.

Asimismo, relató que los signos en piel también fueron un señuelo de las secuelas.

“Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara”, comentó la hija de Silvia Pinal.