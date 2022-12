Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sokol tras entrevista a Luis de Llano

Yordi Rosado entrevistó a Luis de Llano en marzo pasado en su canal de YouTube, lo que derivó en una demanda al productor por parte de Sasha Sokol, ya que en la plática aseguró que mantuvo una relación con la cantante de Timbiriche cuando ella era menor de edad, por lo que ella lo acusó de grooming.

Luego de los cuestionamientos de Sokol al papel del comunicador después de que él asegurara que le faltó experiencia, Rosado utilizó una transmisión en vivo para pedirle disculpas.

“A ti amiga, perdón. Perdón por mi falta de sensibilidad, mi falta de comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y, muy preocupante, también el de ahora. Te ofrezco una disculpa. Jamás es, ni ha sido, ni será mi intención lastimar a nadie”, explicó.

Yordi aseguró que esta situación le trajo un aprendizaje, ya que su propósito en las 125 entrevistas que ha realizado es la de abrir espacios y darle voz a los distintos personajes.

“Esto muchas veces cruza líneas que nos confrontan a situaciones que quizá nunca habíamos imaginado y nos abren a cuestionarnos (…) Como ser humano me cayeron muchos ‘veintes’, empezando porque aún nos falta mucho por recorrer para empatizar con realidades y problemáticas sociales complicadas de manejar y entender. Hoy aprendí más que nunca que debemos acabar con el silencio, con la indiferencia, con la normalización”.

Además de la violencia de género, expresó su desaprobación y rechazo a la discriminación y al abuso, por lo que aseguró que existe una falta de conocimiento a nivel social.

“Pensé en ya no hablar más de este tema por no querer afectar a nadie y evitar contaminar un proceso legal (…) Más allá de cualquier cosa económica que no tiene nada que ver, siento que eliminarla o borrarla (la entrevista) es como querer tapar el sol con un dedo y, al contrario, creo que gracias a entrevistas como esta se pudo abrir un caso. Hoy estamos hablando de este tema”.

¿Cuáles fueron las críticas de Sasha Sokol a Yordi?

Tras una entrevista para Adela Micha en donde Yordi recordó lo sucedido, la intérprete de ‘Rueda mi mente’ abrió un hilo de Twitter para cuestiónalo sobre lo que pensarían las demás víctimas de abuso o un posible abusador al ver su entrevista.

“Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”, refirió. “Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: ‘¿Ah, solo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?’”.

En su mensaje, Sasha Sokol también apuntó en que en lo único que pensó era en su audiencia y recriminó su falta de empatía. “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”.