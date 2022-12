Sasha Sokol cuestiona a Yordi por entrevista con Luis de Llano: ‘Pensabas en el rating, no en mí’

Sasha Sokol cuestionó a Yordi Rosado tras la intervención que el conductor realizó en el programa de Adela Micha donde señaló que le faltó experiencia durante la entrevista a, Luis de Llano, productor de Televisa.

Sasha Sokol y su cuestionamiento a Yordi Rosado

La actriz y cantante citó a Yordi a través de un hilo de Twitter y mencionó que si bien no tenía responsabilidad de las declaraciones de sus invitados, sí la tenía respecto a su reacción y respuesta antes las situaciones.

“No te faltó experiencia, te faltó empatía”, abrió la secuencia de tuits.

Asimismo dijo que el impacto de lo que se comunicó en aquella entrevista podría tener repercusiones importantes en las víctimas que se enfrentan a casos de abuso de grooming y abuso, como el que ella vivió con el productor cuando Sasha tenía 14 años.

“¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”

La falta de justicia y la atención a las denuncias fue otro de los puntos que destacó Sasha en su publicación. La intérprete señaló que la ligereza con la que Yordi respondió a las declaraciones del productor.

Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”, escribió Sasha.

Como conclusión, Sasha increpó al comunicador respecto al desarrollo de la entrevista y destacó que en lo único que pensaba era en el alcance de audiencia que tendría esta intervención.

Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy.

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía.



Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Sasha Sokol y su demanda contra Luis de Llano

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación en el mes de julio, la intérprete de ‘Rueda mi mente’ compartió que ya había interpuesto la demanda y que recientemente fue a ratificarla.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero -ya lo hice- totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más [...] Ya está ratificada, ya está notificado -Luis de Llano-, ya todo”, expresó Sokol.

Para el proceso legal, la cantante destacó tres puntos importantes: