EU e Irán, a ‘nada’ de acuerdo para extender alto al fuego: ‘Será un gran negocio para todos’

EU e Israel iniciaron una nueva guerra contra Irán en febrero pasado que ha eliminado a figuras claves de la República Islámica.

Las negociaciones con Irán sobre un acuerdo provisional para extender el cese al fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz “avanzan favorablemente”, afirmó el presidente Donald Trump este lunes 25 de mayo.

Los comentarios de Trump, realizados en una publicación en Truth Social, reforzaron las señales de que Washington y Teherán se acercan a un pacto. La noticia llevó el petróleo Brent por debajo de la marca de los 100 dólares por barril.

El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, principal interlocutor entre las partes enfrentadas, aseguró a China que un acuerdo “está cerca de alcanzarse”.

Mientras tanto, una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, viajó a Doha para sostener consultas con altos funcionarios de Qatar sobre las negociaciones.

El gobernador del banco central iraní, Abdolnaser Hemmati, formó parte del grupo y tenía previsto discutir la liberación de fondos iraníes congelados, reportó la agencia de noticias Fars.

¿Qué puntos aún no se cierran en el acuerdo entre EU e Irán?

Aun así, Estados Unidos e Israel todavía deben cerrar detalles clave, incluido si los barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz tendrán libre paso y con qué rapidez se descongelarán miles de millones de dólares en recursos iraníes.

Irán ha mantenido su postura desde el inicio de la guerra, detonada tras ataques de Estados Unidos e Israel en febrero, de que debe conservar capacidad para administrar el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuzo. Sin embargo, Estados Unidos, países árabes y Europa consideran que eso no debe permitirse.

En días recientes, Irán también se ha alejado de la idea de cobrar peajes por el tránsito marítimo. En cambio, cobrará a las embarcaciones por “servicios de navegación”, señaló un portavoz de la cancillería iraní este lunes 25 de mayo.

Estados Unidos e Irán han estado negociando un acuerdo que implicaría extender el cese al fuego por alrededor de dos meses, mientras Washington levantaría un bloqueo naval sobre puertos iraníes y Teherán reabriría el Estrecho de Ormuz dentro de ese mismo periodo.

Irán insiste en que la tregua debe abarcar “todos los frentes”, incluido Líbano, donde Israel combate a militantes de Hezbolá respaldados por Teherán. Israel, que no forma parte de las negociaciones con Irán, ha rechazado esa posibilidad.

“Insistiremos en que se preserve la libertad de acción de Israel en todos los frentes”, declaró el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, a la estación de radio Galey Israel. “Israel no estará obligado por ningún acuerdo que no elimine todas las amenazas que enfrenta: nucleares, misiles balísticos y financiamiento a organizaciones terroristas”.

Un pacto provisional contribuiría significativamente a poner fin a una guerra que ha dejado miles de muertos en Medio Oriente, principalmente en Irán y Líbano. El conflicto también ha incrementado la presión política sobre Donald Trump en Estados Unidos, donde la mayoría de la población se opone a la guerra, en parte debido al fuerte aumento en los precios de los combustibles.

“Solo será un Gran Acuerdo para todos o no habrá acuerdo alguno. Volveremos al frente de batalla y a los disparos, pero más grandes y más fuertes que nunca”, escribió Trump. “¡Y nadie quiere eso!”.

Una tregua más prolongada contribuiría a estabilizar Medio Oriente y reduciría las preocupaciones de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, objetivos de miles de misiles y drones lanzados por Irán antes de que iniciara la pausa en las hostilidades el 8 de abril.

Esas naciones, junto con Qatar, han pedido a Trump no reactivar los enfrentamientos.