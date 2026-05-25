Clima para Puebla y Morelos: ¿Lloverá en tu ciudad? Este es el pronóstico para el martes 26 de mayo

Se espera un clima agradable, con temperaturas de hasta 26°C, para Morelos y Puebla.

El martes 26 de mayo, el clima en Puebla y Morelos será mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas agradables en la región. La ciudad de Puebla registrará una máxima de 24.3°C, y Cuernavaca, 26.3°C. Se aconseja estar preparado para las condiciones del día.

¿Qué temperatura hará hoy en Puebla y Morelos?

La temperatura actual en la ciudad de Puebla es de 22.6°C. En Cuernavaca, se registra 23.7°C. Por su parte, Cholula presenta 21.3°C. Estos valores reflejan un ambiente cálido y agradable, con cielos nublados en la mayor parte de la región durante la mañana. Los municipios cercanos también muestran condiciones similares.

Para la ciudad de Puebla, las temperaturas estarán entre 12.0°C y 24.3°C. Cuernavaca experimentará un rango más cálido, de 13.0°C a 26.3°C. Cholula, con una mínima de 11.0°C y máxima de 23.0°C, será la ciudad más fresca hoy en la región. Hay que considerar estas diferencias.

¿Lloverá hoy en Puebla o Morelos?

Las condiciones en la región indican cielos nublados para Puebla, Cuernavaca y Cholula. No se prevén lluvias importantes en estas ciudades hoy. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen con normalidad. El viento se mantendrá ligero en la zona, sin alertas por fenómenos extremos.

El viento en la ciudad de Puebla y Cholula soplará a 7 km/h. En Cuernavaca, el viento será más ligero, con 4 km/h. Las condiciones generales serán de cielo nublado en las tres ciudades. Este panorama estable se mantendrá durante el día, sin alertas de fenómenos extremos. Hay que disfrutar el día.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 26 de mayo : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 6 km/h. Miércoles 27 de mayo : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Jueves 28 de mayo: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia general para los próximos días en la región de Puebla y Morelos es de estabilidad. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares, con mínimas alrededor de los 12°C y máximas que no superarán los 25°C. Los cielos seguirán mayormente nublados, sin grandes cambios en las condiciones del tiempo.

¿Qué llevar al salir hoy en Puebla y Morelos?

Aunque las temperaturas no serán extremas, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a estar cómodo. Protegerse del sol con sombrero o gorra es una buena medida preventiva para evitar cualquier molestia.

Para hoy, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra, ya que las mañanas y noches pueden ser frescas. No es necesario un paraguas, pues la probabilidad de lluvia es baja. La preparación adecuada permite disfrutar el día sin preocupaciones por el clima. Hay que estar atento a los cambios.

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