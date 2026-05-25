Jalisco acalorado: Guadalajara espera hasta 35°C para el martes 26 de mayo

En Guadalajara y municipios de Jalisco se espera un martes caluroso.

El clima en Jalisco para este martes 26 de mayo anticipa un día caluroso en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se esperan temperaturas máximas de hasta 35°C y mínimas de 15°C, con cielo nublado y vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 31.5°C, con una mínima de 15.3°C y máxima de 34.7°C. Zapopan registra 31.6°C, con valores entre 15.0°C y 34.7°C. Ambas ciudades vivirán una jornada con calor similar.

San Pedro Tlaquepaque tiene una temperatura actual de 31.4°C, con mínimas de 16.0°C y máximas de 34.7°C. Tonalá, por su parte, marca 31.4°C, con valores entre 16.0°C y 34.7°C. El calor dominará en toda la Zona Metropolitana.

¿Se esperan lluvias o tormentas en Jalisco hoy?

Para este martes, la probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara es prácticamente nula. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, pero sin indicios de precipitaciones. Se recomienda tomar precauciones por el calor.

Los vientos serán ligeros en la región, con velocidades de 6 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, y de 7 km/h en Zapopan. Estas condiciones atmosféricas contribuirán a mantener un ambiente cálido y estable en la jornada.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 26 de mayo : Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Miércoles 27 de mayo : Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Jueves 28 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor seguirá en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 35°C, con un ligero descenso a 34°C para el jueves. El cielo continuará nublado sin lluvias.

¿Cómo protegerse del calor en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Ante el calor intenso, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada bebiendo suficiente agua. Es fundamental evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Se aconseja usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar en caso de salir. Buscar la sombra y utilizar gorras o sombreros también son medidas importantes para mitigar los efectos de las altas temperaturas en la jornada. Mantenerse fresco es clave.

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