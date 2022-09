Sasha Sokol espera disculpa pública de Luis de Llano tras demanda: ‘Es lo mínimo’

Hace seis meses, la cantante Sasha Sokol denunció en redes sociales a Luis de Llano, con quien sostuvo una ‘relación amorosa’ cuando ella tenía 14 años y De Llano 39, casi triplicándole la edad; de acuerdo con la cantante, sufrió de abuso psicológico y sexual en los casi cuatro años que estuvieron juntos, eso sin dejar el hecho de que cometió pedofilia.

La periodista Lydia Cacho resumió todos los puntos anteriores como una práctica de grooming, en la que un adulto abusa de su condición para manipular a un menor de edad.

En julio pasado se dio a conocer la última actualización del caso: Sokol ya había ratificado su demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, situación de la que el productor fue notificado en su momento.

La demanda de la exintegrante de Timbiriche consta de pedirle una disculpa pública por las acciones que cometió en su contra, además de una indemnización económica que sería donada a ADIVAC A.C. organización que lucha contra el abuso sexual infantil.

Sasha Sokol sigue esperando disculpa pública de Luis de Llano

Recientemente, Sasha Sokol fue interceptada a su llegada a la Ciudad de México para preguntarle cómo iba su caso, a lo que ella respondió que sigue sin poder dar más detalles del proceso por cuestiones legales, pero que todo ha sido difícil para ella, e incluso para la familia del productor.

“No estoy tranquila, estoy pasando un momento difícil, me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso”, explicó a medios.

De igual forma, considera que una disculpa pública es lo mínimo que Luis De Llano podría hacer, pues en realidad los delitos que cometió contra la entonces menor de edad son castigados con cárcel.

“Sólo estoy buscando que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir”.

Respecto a la compensación económica por daño moral solicitada por la cantante de 52 años, explicó que el dinero en realidad no sería para ella, sino para una fundación que precisamente trata temas de abuso infantil.

“El monto no es para mí es para una asociación con la que firmé convenio en el que se entrega el 100 por ciento, se llama ADIVAC A.C. y creo que es importante que haya un monto”.

Para finalizar, compartió que le gustaría que su experiencia sirviera de inspiración para hombres y mujeres que estén pasando por la misma situación, pues admite no es algo fácil, pero siempre resulta sanador.