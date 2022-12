Mauricio Castillo defiende a Yordi Rosado tras cuestionamiento de Sasha Sokol

El comediante Mauricio Castillo defendió a Yordi Rosado, con quien compartió créditos en el programa Otro Rollo, luego de que la cantante Sasha Sokol asegurara que le faltó empatía con ella cuando entrevistó en su canal de YouTube al productor Luis de Llano, tras lo cual la exTimbiriche lo demandó por grooming.

En la plática, realizada en marzo pasado, de Llano aceptó que mantuvieron una relación cuando Sokol tenía 14 años y era menor de edad. Ante los cuestionamientos de la intérprete de ‘Rueda mi mente’, Castillo aseveró que su colega solo hizo su trabajo.

“La responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación de ser empático como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano”, dijo a medios como reportó la periodista Berenice Ortiz.

Asimismo, argumentó que no tiene nada que ver en el asunto legal para el cual el productor ya fue notificado por las autoridades. “El problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha. El problema no es Yordi o si fue más empático o menos empático o no lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara”, añadió.

Ante el pedido de bajar el video, considera que no es necesario porque ya fue visto por miles de personas. “Ya todo mundo se enteró y, seguramente, aunque lo baje debe tener no sé cuántas reproducciones ese video; es decir, no puedes desaparecer algo que sucedió, e insisto, ¿por qué quería que bajara algo de una declaración tan importante como la que hizo Luis de Llano? Yordi simplemente fue un detonador”.

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre Yordi Rosado?

En redes sociales, Sasha reaccionó a una entrevista en donde Rosado aseguró que le faltó experiencia ante la revelación y señaló que en realidad lo que no tuvo fue empatía ya que en lo único que pensaba era en el alcance de su audiencia.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy”, dijo al preguntarse sobre las repercusiones en las víctimas que se enfrentan a casos similares.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde ‘¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?’”.