¿Otro incendio en Dos Bocas? Reportan fuego y columna de humo en refinería Olmeca

Con ese evento, sumaban ya tres incidentes relevantes en lo que va del año dentro de las instalaciones de Dos Bocas. (Foto: Cuartoscuro)

La madrugada de este sábado se registró un nuevo incidente en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, luego de que habitantes reportaran una intensa columna de humo y fuego al interior del complejo petrolero.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente habría ocurrido en la planta coquizadora y, presuntamente, durante el evento se activaron sirenas de alarma dentro de las instalaciones.

Hasta el momento, ni Petróleos Mexicanos ni autoridades estatales o municipales han emitido información oficial sobre lo ocurrido, por lo que persiste la incertidumbre respecto al origen del incidente.

También se desconoce si hay personas lesionadas o daños mayores derivados del hecho.

¿Cuántos incidentes se han reportado este año en Dos Bocas?

Este nuevo reporte ocurre apenas semanas después de otro incendio registrado el pasado 9 de abril en la misma refinería. En aquella ocasión, el fuego generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del complejo industrial.

Posteriormente, Pemex aclaró que el incendio ocurrió en una bodega de coque y aseguró que no hubo personas lesionadas.

Con ese evento, sumaban ya tres incidentes relevantes en lo que va del año dentro de las instalaciones de Dos Bocas.

Entre ellos destacó el incendio del 17 de marzo, presuntamente provocado por aguas aceitosas en la barda perimetral, el cual dejó cinco personas fallecidas, además de un derrame que alcanzó el Río Seco y afectó actividades pesqueras y turísticas en la región.

Nuevos trabajos de limpieza en complejos de Pemex

Apenas este viernes, Pemex informó que realizará nuevamente trabajos de limpieza en el ducto que conecta los complejos procesadores de gas Ciudad Pemex y Nuevo Pemex, actividad que implicará un incremento en la operación de quemadores a partir del próximo lunes 18 de mayo y durante aproximadamente 22 horas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco indicó que estas labores forman parte de trabajos de mantenimiento programado para garantizar la operación segura de la infraestructura energética.

De acuerdo con los avisos emitidos por las autoridades y la empresa, esta será la cuarta actividad de desfogue o limpieza realizada en menos de dos meses en esa zona de ductos.