Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 15 de mayo desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum podría referirse en la mañanera desde la salida de Víctor Rodríguez de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta el posible diálogo que pudo haber sostenido con Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, que participó en la reunión con los estados adscritos al IMSS-Bienestar.

Supuestamente, Rodríguez sale de la petrolera luego de terminar el plazo de un año y medio que habían acordado. Sin embargo, la salida del funcionario ocurre a poco más de dos meses de un derrame de crudo del que no se enteró el ahora extitular de Pemex y que afectó las costas del Golfo de México.

Sigue la conferencia matutina minuto a minuto en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 14 de mayo?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que Estados Unidos hubiera rechazado 36 solicitudes de extradición contra personas -algunas con doble nacionalidad- para enfrentar a las autoridades mexicanas por casos relevantes.

Supuestamente, las autoridades estadounidenses rechazaron la solicitud de las mexicanas por falta de pruebas, como ocurrió en el caso de Rubén Rocha Moya.

Además, afirmó que la economía mexicana se encuentra bien luego que S&P cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de la deuda soberana de México, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por último, confirmó que Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo de colaboración, luego que el presidente Lula da Silva propusiera unir fuerzas para la exploración de yacimientos de crudo.