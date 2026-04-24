Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para establecer colaboración con Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex establecerá una colaboración con la compañía brasileña Petrobras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes 24 de abril que se reunió en Palacio Nacional con directivos de Petrobras, un mes después de que su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le propusiera una posible colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pasado 21 de marzo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que había dialogado con Sheinbaum, sobre una posible asociación de exploración entre las compañías petroleras estatales de sus países en el Golfo de México.

Agregó que había llamado a la mandataria mexicana a petición de Magda Chambriard, directora ejecutiva de Petróleo Brasileiro SA, para sugerir que trabaje con Petróleos Mexicanos.

Este viernes, Chambriard también acudió a la reunión con Sheinbaum en la que estuvo presente el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; la secretaria de Energía, Luz Elena González; Juan José Vidal Amaro, subsecretario de hidrocarburos de Sener, entre otros directivos del sector energético mexicano.

¿De qué habló Sheinbaum con la directora de Petrobras?

En un mensaje en sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum indicó que la reunión fue para establecer una colaboración con Pemex.

Los rubros en los que se busca colaborar son exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel.

Hasta el momento, Pemex no ha firmado contratos mixtos con empresas extranjeras, ya que las ganadoras de estas asignaciones han sido empresas mexicanas.

Uno de los ganadores ha sido Grupo Carso, de Carlos Slim, seguido de otras empresas nacionales como Consorcio 5M, Geolis, GSM Bronco y Petrolera Miahuapán.

¿Qué dijo Lula da Silva sobre colaboración de Petrobras y Pemex?

En marzo pasado, Lula da Silva informó que había llamado a Sheinbaum por una posible alianza entre Pemex y Petrobras.

“¿Sabía que Pemex podría recibir una ayuda significativa de Petrobras para explorar petróleo conjuntamente en el Golfo de México, a una profundidad de 2,500 metros?”, preguntó a Sheinbaum, sin proporcionar más detalles sobre la comunicación ni sobre una posible asociación.

Petrobras está especializada en operaciones en aguas profundas y ha buscado expandirse al extranjero para aumentar la producción y reponer sus reservas de petróleo y gas. Actualmente, no tiene operaciones en México.

Durante el evento, Lula también sugirió que Brasil y Petrobras consideren crear una reserva estratégica de petróleo, similar a las que mantienen Estados Unidos, China y otras naciones.

Magda Chambriard fue nombrada CEO de Petrobras por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2024, siendo apenas la segunda mujer en dirigir al gigante petrolero.

Petrobras cerró el año pasado con una producción de 2 millones 400 mil barriles diarios de petróleo, un 50 por ciento más que la producción de Pemex.

De esta manera, la producción y comercialización de petróleo rompió récords históricos en más de 70 años de operaciones, reveló la petrolera.

Con información de Bloomberg y Héctor Usla