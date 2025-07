A Trump no le gusta esto: Petrobras busca inversión china para reactivar su infraestructura naval

La directora ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard, dijo que el productor de petróleo brasileño está buscando inversión china para ayudar a mejorar su transporte marítimo y su infraestructura.

Un memorando de entendimiento firmado el sábado incluyó a las chinas Cosco, Offshore Oil Engineering Co., China State Shipbuilding Co. y China International Marine Containers Ltd. y sus pares brasileñas EBR, Rio Grande, Maua, Enseada y Atlantico Sul. La estatal Petróleo Brasileiro SA y su subsidiaria logística Transpetro servirán como anclas para posibles asociaciones tecnológicas y comerciales.

“Nos gustaría que los chinos se asociaran en los astilleros de aquí”, dijo Chambriard en el evento con ejecutivos de ambos países en Río de Janeiro. “Esperamos una inyección de capital chino”.

Además de cinco plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga que se contratarán hasta 2030, Petrobras y Transpetro tienen previsto encargar 52 nuevos buques hasta 2026.

El gobierno de Brasil quiere que parte del programa de renovación de la flota de 29 mil millones de reales (5 mil 400 millones de dólares) se destine a astilleros locales, en respuesta a los planes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de impulsar la manufactura.

La industria de construcción naval de Brasil ha estado en dificultades desde que un escándalo de corrupción conocido como Lava Jato involucró a Petrobras en 2014. La compañía petrolera reanudó los pedidos suspendidos desde 2016 a los astilleros de Brasil el año pasado.

Evalúa vender su clúster terrestre ante caída de los precios del petróleo

Petrobras está considerando la venta de sus operaciones terrestres en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, dijo la directora ejecutiva Magda Chambriard.

Producir petróleo y gas en el llamado Polo Bahía Terra es demasiado caro, dado que rinde menos que un solo pozo en el presal, una región de aguas profundas en el Atlántico que representa más del 70 por ciento de la producción de Brasil, dijo Chambriard a periodistas en el marco del foro de construcción naval Brasil-China.

“Cuando el petróleo está a 100 dólares el barril, tiene más sentido que a 65 dólares el barril”, dijo. “Aún no hemos decidido qué hacer: si conservarlo, externalizar la operación o simplemente ceder el activo”.

El clúster Bahía Terra produce alrededor de 12 mil 400 barriles de petróleo equivalente al día, según el regulador petrolero de Brasil.

Petrobras inició un proceso para vender sus concesiones en el área en 2020, pero decidió detenerlo después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo en 2023.