(FOTOS) Así arranca Cuauhtémoc Cárdenas en la nueva Comisión de Petróleo en Pemex

Petróleos Mexicanos llevó a cabo este 22 de abril la primera sesión formal de la recién instalada Comisión Consultiva del Petróleo, para dar inicio a los trabajos de este nuevo órgano bajo la presidencia honoraria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

El encuentro inaugural reunió a un grupo plural de reconocidos especialistas que aportarán su experiencia para fortalecer el sector energético nacional.

Durante esta primera sesión, presidida por Cárdenas, participaron figuras destacadas de los ámbitos académico, energético y jurídico:

Dra. Alicia Puyana.

Dr. Ángel de la Vega.

Mtro. David Velázquez.

Mtro. Fabio Erazo.

Mtra. Fernanda Ballesteros.

Dra. Isabelle Rousseau.

Ing. José Felipe Ocampo.

Mtro. Ramón Carlos Torres.

La petrolera apuesta por la incorporación de estas visiones independientes para “vigorizar la capacidad de análisis estratégico” de la empresa.

¿Cuál será el papel de Cuauhtémoc Cárdenas dentro de la Comisión Consultiva del Petróleo?

El regreso del histórico líder de la izquierda al centro de la política petrolera ocurre a través de una función que brinda un respaldo primordialmente simbólico y político, más que operativo.

Al aceptar la presidencia honoraria, la participación de Cárdenas busca dotar de mayor legitimidad, experiencia y peso técnico a las decisiones de Pemex.

Mientras Cárdenas ejerce esta figura de orientación estratégica, la conducción operativa y la presidencia técnica de la Comisión quedan a cargo de Víctor Rodríguez Padilla, actual director general de la empresa productiva del Estado.

El nombramiento de Cárdenas se anunció el pasado 18 de marzo de 2026, durante el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, como un reconocimiento a su trayectoria y liderazgo en el sector.

¿Para qué sirve la nueva Comisión Consultiva del Petróleo?

Esta Comisión funciona como un espacio de análisis permanente que sesionará al menos tres veces por año, con la posibilidad de convocar reuniones adicionales para atender temas urgentes o específicos.

Su principal objetivo es enriquecer la toma de decisiones, fortalecer la planeación a largo plazo y dar seguimiento integral a la política petrolera de México frente a las transformaciones tecnológicas y las reconfiguraciones de los mercados internacionales.

La creación de este órgano responde a los esfuerzos del gobierno federal por consolidar la soberanía y la seguridad energética, así como avanzar hacia la autosuficiencia en hidrocarburos.

Todo esto ocurre en un contexto clave, marcado por los retos financieros y operativos de Pemex, y en medio de la apuesta estratégica de la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar el fracking para reducir la dependencia de México del gas natural importado desde Estados Unidos.