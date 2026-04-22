Clima en Península de Yucatán: Jueves 23 de abril ‘asará’ a Mérida con hasta 39 grados

Así estará el clima en la Península de Yucatán este jueves 23 de abril.

La Península de Yucatán vivirá un jueves 23 de abril con intenso calor. Mérida espera una máxima de 39.7°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielos despejados y vientos moderados en la región.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperatura hará hoy en Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, la mínima será de 18.7°C y la máxima de 39.7°C. Los municipios de Mérida registrarán hasta 42°C. Es crucial protegerse del sol y mantenerse hidratado ante estas condiciones.

Cancún y Chetumal esperan de 23.0°C a 29.3°C. Tulum tendrá de 21.3°C a 31.0°C, con municipios como Tulum llegando a 33°C. Playa del Carmen registrará de 21.3°C a 30.7°C. El Caribe Mexicano es más fresco que Mérida.

¿Habrá lluvias o cielos despejados en la Península hoy?

Se pronostica cielo despejado en gran parte de la Península de Yucatán, incluyendo Mérida, Cancún y Chetumal. La probabilidad de lluvias es muy baja, lo que intensifica la sensación de calor en la región.

El viento en Mérida soplará a 12 km/h. En Cancún y Chetumal alcanzará los 14 km/h. La humedad será de 0%. Estas condiciones de baja humedad y vientos moderados son comunes en la península.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:Jueves 23 de abril: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 12 km/h.Viernes 24 de abril: Máxima de 39°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.Sábado 25 de abril: Máxima de 41°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor extremo seguirá dominando, especialmente en el interior. Las temperaturas máximas subirán a 41°C el sábado, con cielos despejados y baja probabilidad de lluvias.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península de Yucatán?

Protección Civil recomienda hidratarse bien y evitar el sol directo entre las 11:00 y las 16:00 horas. Es fundamental cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, más vulnerables al calor.

Se sugiere usar ropa ligera, clara y de manga larga. Aplicar protector solar y usar sombreros. Realizar actividades al aire libre por la mañana o al atardecer. Asegurar agua fresca para mascotas.

¿Dónde consultar fuentes oficiales del clima en Yucatán?

Para información actualizada, consultar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estas fuentes oficiales ofrecen el pronóstico más preciso para la Península de Yucatán, ayudando a la población.

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