Clima en Jalisco: Guadalajara espera calor intenso de hasta 32 grados este jueves 23 de abril

Jornada soleada en Guadalajara, Jalisco. El pronóstico del clima para la Zona Metropolitana de Guadalajara este jueves 23 de abril indica una jornada calurosa y despejada. Las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tendrán temperaturas máximas cercanas a los 32°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un día con baja humedad y vientos ligeros, por lo que se recomienda hidratarse constantemente.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperatura hará hoy en Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 13.7°C y la máxima alcanzará los 32.3°C. El municipio de Guadalajara, por ejemplo, registra actualmente 28.1°C. La humedad se mantendrá en 0%, y vientos de 8 km/h acompañarán un cielo completamente despejado en la capital de Jalisco.

En Zapopan, la temperatura mínima será de 13.3°C y la máxima alcanzará los 32.3°C. Esta ciudad se presenta como la de menor temperatura al amanecer en la Zona Metropolitana. La humedad permanecerá en 0%, y vientos de 8 km/h acompañarán un cielo totalmente despejado durante todo el día.

¿Habrá lluvias en Jalisco este jueves?

San Pedro Tlaquepaque registrará una mínima de 14.0°C y una máxima de 32.3°C. Tonalá, por otro lado, presentará una mínima de 14.3°C y una máxima de 32.3°C. Ambas ciudades tendrán 0% de humedad y vientos de 8 km/h. Se anticipa un cielo despejado, con muy pocas variaciones térmicas entre ellas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no anticipa lluvias para la Zona Metropolitana de Guadalajara este jueves. Las condiciones climáticas se mantendrán secas y estables. La ausencia de precipitaciones, junto con las altas temperaturas, eleva el riesgo de incendios forestales en áreas rurales. Por ello, se recomienda extremar las precauciones.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Jueves 23 de abril: Máxima de 32°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 8 km/h.Viernes 24 de abril: Máxima de 32°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 9 km/h.Sábado 25 de abril: Máxima de 33°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Zona Metropolitana de Guadalajara apunta a la persistencia del calor y cielos despejados. Se espera que las temperaturas máximas se mantengan cerca de los 32°C, y suban a 33°C el sábado. Las mínimas variarán entre 13°C y 14°C. El pronóstico extendido no muestra cambios importantes, con tiempo seco y soleado.

¿Cómo protegerse del calor de 32°C en Jalisco?

Frente a las altas temperaturas que superan los 32°C, es fundamental protegerse. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundante agua natural, incluso sin sentir sed. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es crucial para prevenir golpes de calor y deshidratación. La salud es prioridad.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Buscar la sombra y usar sombreros o gorras también ayuda a mitigar los efectos del calor. Es importante prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a estas altas temperaturas. La protección de los grupos sensibles es clave.

¿Afectará el calor las actividades en Jalisco?

El calor puede influir en las actividades al aire libre. Para quienes practican deportes, se recomienda hacerlo en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más bajas. Eventos públicos en exteriores deberían asegurar sombra y puntos de hidratación para los asistentes, garantizando su bienestar y seguridad durante la jornada.

En cuanto al transporte, las altas temperaturas no deberían causar interrupciones importantes. Sin embargo, se aconseja a los conductores revisar los líquidos de sus vehículos y la presión de los neumáticos, pues el calor extremo puede afectarlos. Planificar los viajes fuera de las horas pico de calor ayuda a reducir riesgos mecánicos y a viajar con más seguridad.

¿Qué ropa usar hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para enfrentar el calor en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la vestimenta ideal permite la transpiración y protege del sol. Optar por prendas holgadas de algodón o lino, en colores claros como blanco o pastel, es la mejor elección. Ayudan a reflejar la luz solar y mantienen el cuerpo más fresco, evitando así la acumulación de calor excesivo.

Al salir de casa, además de la ropa adecuada, es indispensable llevar algunos accesorios. Un sombrero de ala ancha o una gorra, gafas de sol y una botella de agua reutilizable son esenciales. Un paraguas o sombrilla puede ser útil para crear sombra personal. Estos elementos son clave para enfrentar la jornada calurosa de manera segura y cómoda.

¿Cómo está la calidad del aire en Jalisco hoy?

La calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un factor importante en días despejados y calurosos. Aunque no se tienen datos específicos de AQI, las condiciones secas y la ausencia de viento fuerte pueden favorecer la acumulación de contaminantes. Se recomienda consultar los reportes locales de calidad del aire, especialmente para personas sensibles.

Para obtener información actualizada y detallada sobre el clima, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Jalisco ofrecen reportes y emiten alertas si es necesario. Estar informado permite tomar las mejores decisiones para proteger la salud y el bienestar durante la temporada de calor. La prevención es vital.

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