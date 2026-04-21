Clima en CDMX y Edomex: Lluvias fuertes y posible caída de granizo el miércoles 22 de abril

Se esperan lluvias para la CDMX y el Estado de México para el 22 de abril.

El Valle de México se prepara para un miércoles 22 de abril con condiciones climáticas variadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan lluvias fuertes en algunas áreas del Estado de México y la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas subirán hasta los 27.0°C, mientras que las mínimas bajarán a los 7.3°C en las zonas más frías.

¿Qué temperaturas habrá hoy en CDMX y Edomex?

En Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 13.7°C y una máxima de 24.7°C. El viento soplará a 6 km/h con una humedad del 37% bajo un cielo medio nublado. Los habitantes de la capital sentirán un ambiente templado durante el día, pero deberán estar atentos a los cambios del tiempo.

Por otro lado, el Estado de México presentará contrastes. Toluca, su capital, tendrá una mañana fresca con mínima de 7.3°C y máxima de 20.7°C, con cielo nublado y humedad del 90%. En Naucalpan, se esperan entre 13.0°C y 24.3°C. Ecatepec de Morelos registrará la máxima más alta de la zona, llegando a los 27.0°C.

¿Lloverá este miércoles en el Valle de México?

Sí, se anticipan lluvias. Un canal de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico harán que se presenten lluvias fuertes en el Estado de México y la Ciudad de México. Estas condiciones serán acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de granizo, especialmente en zonas del Edomex como Toluca, donde la humedad es alta.

La divergencia en altura también influirá en el clima, intensificando la formación de nubes y los aguaceros. Aunque el frente frío número 45 se retirará del territorio mexicano al finalizar el día, sus efectos se combinarán con otros sistemas para mantener la inestabilidad. Los vientos serán moderados, alrededor de 6 km/h en la mayoría de las ciudades.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 22 de abril: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 23 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 24 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Pronóstico del clima para el miércoles 22 de abril. (Conagua Clima)

Pronóstico del clima para el jueves 23 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Para los días jueves y viernes, se espera un ligero aumento en las temperaturas máximas en el Valle de México, alcanzando los 25°C. Las mínimas se mantendrán estables en los 14°C. Las condiciones de cielo medio nublado dominarán, lo que sugiere que la posibilidad de lluvias continuará, aunque quizá con menor intensidad que el miércoles.

¿Cómo protegerse de las lluvias y el clima variable?

Ante las lluvias y la posible caída de granizo, es crucial tomar precauciones. Protección Civil recomienda evitar transitar por zonas inundadas y asegurar objetos que puedan caer de balcones o techos. También se aconseja conducir con extrema precaución, mantener una distancia segura entre vehículos y encender las luces.

Para las zonas con temperaturas más elevadas, como Ecatepec, la recomendación es mantenerse hidratado. Se debe beber suficiente agua natural y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar ropa ligera, de colores claros y aplicar protector solar ayudará a prevenir golpes de calor.

¿Afectará el clima las actividades en la CDMX y Edomex?

Las lluvias fuertes podrían impactar las actividades al aire libre y los eventos deportivos programados, especialmente si incluyen descargas eléctricas. Las autoridades locales sugieren consultar los comunicados oficiales antes de salir. También es importante considerar que el granizo puede dañar vehículos y propiedades.

El transporte público y el tráfico vehicular en la Ciudad de México y el Estado de México podrían verse afectados por las precipitaciones. Se esperan posibles retrasos en el Metro y el Metrobús, así como en las principales vialidades. Planificar los trayectos con anticipación ayudará a minimizar inconvenientes.

Así estará el clima para el 22 de abril de 2026. (Conagua Clima)

¿Qué ropa usar hoy en CDMX, Toluca y Ecatepec?

En Ciudad de México y Naucalpan, donde las temperaturas máximas estarán cerca de los 24°C, se recomienda ropa ligera y cómoda. Sin embargo, debido a la probabilidad de lluvias, es prudente llevar un paraguas o impermeable. Las mañanas serán frescas, así que un suéter ligero podría ser útil.

Para Toluca, con una máxima de solo 20.7°C y una mínima de 7.3°C, se aconseja usar varias capas de ropa para adaptarse a los cambios. Un abrigo ligero y un paraguas son esenciales. En Ecatepec, con una máxima de 27.0°C, la vestimenta fresca es ideal, pero siempre con un paraguas a mano por las lluvias.

¿Hay alertas climáticas vigentes en el Valle de México?

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos por lluvias fuertes y la posibilidad de granizo en varias zonas del Estado de México y la Ciudad de México. Estas alertas buscan prevenir a la población sobre los riesgos asociados a los aguaceros intensos y las descargas eléctricas.

Las autoridades de Protección Civil del Estado de México y la Ciudad de México instan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales. Es fundamental seguir las indicaciones para evitar incidentes. La calidad del aire no presenta alertas significativas para hoy, pero se recomienda monitorearla.