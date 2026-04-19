Pemex descarta daños en Río Cazones, Veracruz, tras derrame de hidrocarburos

Autoridades aseguraron que la muerte de peces en Cazones de Herrera no fue por un derrame de hidrocarburos. (Imagen ilustrativa).

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó la muerte masiva de peces por contaminación en el Río Cazones, en Veracruz, luego de que pescadores y pobladores hicieran un reporte que se viralizó en redes sociales.

Tras un recorrido realizado el sábado 18 de abril, en coordinación con personal de la Función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del Archivo de Extracción Poza Rica-Altamira, además de Protección Civil, se descartaron condiciones anómalas.

La inspección del Río Cazones, según Pemex, se realizó de manera terrestre y fluvial. En ella, reconocieron aguas arriba y aguas abajo del punto en el que se difundieron las imágenes de las decenas de peces muertos.

Sin embargo, “no se localizaron peces muertos ni evidencia visible de presencia de hidrocarburos en la ribera ni en el cuerpo de agua”, aseguró Pemex.

Respecto a las imágenes difundidas en redes sociales, Pemex aseguró que los peces muertos corresponden a “un hecho puntual” ocurrido el 15 de abril, “sin indicios de recurrencia”.

Reiteraron que no hay evidencia de muestreos o estudios técnicos que indiquen que el agua está contaminada con hidrocarburos.

Con ello, Pemex finalizó la atención al reporte de un supuesto derrame que provocó la mortandad de peces en el Río Cazones, sin definir los motivos por los que los pobladores y pescadores reportaron el hallazgo de los peces.

Finalmente, reiteraron que mantienen coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, y continuarán dando seguimiento preventivo en la zona.

Descartan derrame en costas de Tamaulipas y Veracruz: Peces murieron por salinidad del agua

Además de los reportes de peces muertos en Cazones de Herrera, en días recientes se acusó la mortandad de otros en la Laguna del Camalote y la Laguna de la Costa.

Aunque los primeros reportes acusaban un derrame de hidrocarburos de Pemex, Quadratín reportó que los análisis técnicos indican que la inestabilidad en las condiciones de salinidad del agua generaron un ambiente de estrés para los organismos acuáticos.

El análisis realizado por la Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de Cuenca Golfo Norte, apunta a que la muerte de los peces fue por desorientación y alteraciones.

“No se encontró evidencia que sugiera contaminación por alguna actividad humana, y es importante mencionar que, en ningún momento, esta situación puso en riesgo el cuerpo de agua que es fuente de abastecimiento para el consumo humano”, explicó el estudio de acuerdo con testimonios recogidos por Quadratín.