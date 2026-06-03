‘Nos ha impresionado’: Secretario de Seguridad de EU elogia a la presidenta Sheinbaum

Markwayne Mullin visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y también se reunió con miembros del Gabinete de Seguridad.

A dos semanas de su visita a México, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, elogió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario estadounidense remarcó que la administración de Sheinbaum ha cooperado más que el Gobierno que le antecedió.

“Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y les diré que nos ha impresionado, que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, aseguró Markwayne Mullin este miércoles 3 de junio.

¿De qué habló Markwayne Mullin con Claudia Sheinbaum en CDMX?

Markwayne Mullin, quien sustituyó a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Interior, visitó Palacio Nacional el 21 de mayo pasado. Durante su encuentro con Claudia Sheinbaum, el expeleador de MMA pidió fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas.

“Quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación; que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien", dijo Sheinbaum sobre el encuentro en su ‘mañanera’ del 22 de mayo.

Sheinbaum planteó a Markwayne Mullin que las reuniones entre los equipos de EU y México “se hagan más seguido”, por lo que se pactó que el siguiente encuentro del Entendimiento de Seguridad se hará en junio.

“Yo le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución y cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco. Que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permiten nuestras Leyes ni la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro marco”, puntualizó.

La declaración de Markwayne Mullin se da después del mensaje que la presidenta Sheinbaum dio en Monumento a la Revolución en el que aseguró que “grupos de la ultraderecha” de Estados Unidos buscan minar la soberanía de México.

La mandataria cuestionó las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de EU contra funcionarios y exfuncionarios públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque hay que tenerlo claro: Vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México“, atizó.

México reclamó a EU por la presencia de agentes de la CIA en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierre de Chihuahua, un hecho que provocó que Morena intentara pedir un juicio político contra la gobernadora Maru Campos.