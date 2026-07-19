‘Evita las ensaladas empaquetadas’: ¿Cómo prevenir la diarrea explosiva por ciclosporosis?

El virus, que se encuentra en alimentos contaminados como la lechuga iceberg, ha provocado miles de infectados de cyclospora cayetanensis en EU.

El doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, y Premio Nacional en Salud 2020, alertó en sus redes sociales sobre el brote en Estados Unidos de ciclosporosis, una enfermedas intestinal causada por un parásito que produce un cuadro de diarrea explosiva, y dio algunas recomendaciones para evitar una infección.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan al menos mil 645 casos confirmados, con miles de análisis en proceso.

El médico remarcó que la infección se adquiere al al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal que contiene el parásito (Cyclospora cayetanensis).

“No se transmite directamente de persona a persona, por lo que el foco está 100 por ciento en la higiene alimentaria”, destacó el doctor.

De acuerdo con las autoridades sanitarias estadounidenses, la lechuga iceberg, procedente del centro de México, habría dado origen al brote, por lo que el 17 de julio de 2026, Taylor Farms inició su retiro del mercado.

Es una enfermedad que no se considera mortal; sin embargo, puede provocar diarrea intensa y otros problemas gastrointestinales en las personas, con riesgo de hospitalización.

Como una medida preventiva, la productora agrícola Taylor Foods anunció la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg, una medida que afecta a 35 productos entregados en 27 estados.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporosis y cómo evitar la infección?

Moreno Sánchez señaló que los principales síntomas son diarrea líquida y persistente, cólicos severos, fatiga extrema y pérdida de peso.

“Suelen aparecer una semana después de la ingesta. Para combatirlo se requiere un diagnóstico y tratamiento específico. Es un parásito, por lo que no se detecta en cultivo”, añadió.

Actualmente no hay una vacuna contra la Cyclospora cayetanensis; sin embargo, el tratamiento normalmente recomendado es el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol.

El médico dio recomendaciones para evitar el parásito. Estas son: