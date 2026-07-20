Peso recorta más de 10 centavos al dólar en semana de revisión del T-MEC

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este lunes 20 de julio.

El peso mexicano abre con ‘fuerza’ ante el dólar este 20 de julio, mientras los operadores están a la espera de la publicación de información económica tanto de México como de Estados Unidos.

Sobre el tema, este lunes inician las reuniones entre representantes del Gobierno de México y de la administración de Donald Trump como parte de la revisión del T-MEC, esto tras la decisión de EU de no renovarlo por 16 años más.

Jamieson Greer, representante comercial de EU, vendrá a la Ciudad de México esta semana y se reunirá con el secretario Marcelo Ebrard, adelantó la presidenta Claudia Sheinabaum en su ‘mañanera’ de este lunes 20 de julio.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar?

De acuerdo con Bloomberg, la ganancia es de 0.61 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.41 unidades, 11 centavos menos con respecto al cierre del viernes 17 de julio.

“En los próximos días, la atención de los mercados financieros se centrará en los anuncios de política monetaria, los cuales podrían generar volatilidad en el mercado cambiario ante los ajustes en las expectativas de tasas de interés", proyectaron analistas de Banco Base.

Los analistas también estarán atentos a si hay un nuevo repunte en los precios del petróleo debido a la posibilidad de que la guerra entre EU e Irán se agrave.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.90 unidades este lunes 20 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.57 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el peso chileno con 0.41 por ciento; el florín húngaro con 0.41 por ciento; el won surcoreano con 0.33 por ciento; el dólar australiano con 0.29 por ciento, y el real brasileño con 0.28 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg