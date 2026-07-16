Aranceles de Trump a Brasil ‘despiertan miedo’ en el peso: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 16 de julio.

‘A la tercera fue la vencida’ para el dólar, que recupera terreno después de dos sesiones con pérdidas ante el peso mexicano. En el mercado, los inversionistas asimilan los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump.

Estados Unidos aplicará un arancel de 25 por ciento a Brasil al argumentar que las políticas del presidente Lula da Silva son discriminatorias o que perjudican a empresas estadounidenses.

La administración de Trump acusa que Brasil impone una presunta censura de empresas tecnológicas de Estados Unidos y pone obstáculos para que el etanol estadounidense se comercialice en la economía más grande de América Latina.

Cotización del tipo de cambio HOY 16 de julio

De acuerdo con cifras de Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.37 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.43 unidades, 5 centavos más con respecto al cierre del miércoles 15 de julio.

“La aversión al riesgo se eleva debido a que la imposición de aranceles refuerza la continuidad de la política comercial proteccionista de la administración de Donald Trump, por lo que no puede descartarse la imposición de nuevas tarifas en las próximas semanas”, indicaron analistas de Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se cotiza en los 17.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.88 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.58 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.10 por ciento.

Al igual que el peso, entre las monedas que se deprecian ante el dóolar están el shekel israelí con 0.83 por ciento; el florín húngaro con 0.81 por ciento; el rublo ruso con 0.74 por ciento; el rand sudafricano con 0.63 por ciento, y el real brasileño con 0.46 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg