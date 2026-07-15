Fed no tolerará altos niveles de inflación, reafirma Kevin Warsh

La Reserva Federal (Fed) no tolerará una inflación elevada, afirmó su presidente, Kevin Warsh, al reiterar el compromiso del banco central de controlar el aumento de los precios, que se ha mantenido alto durante los últimos cinco años.

“Los miembros de nuestro comité no toleran una inflación persistentemente elevada”, señaló Warsh en su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. “Compartimos un firme compromiso con el restablecimiento de la estabilidad de precios”.

Desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal en mayo, Warsh ha insistido en que controlar la inflación es la principal prioridad de las autoridades monetarias y que el objetivo número uno consiste en aplicar correctamente la política monetaria. “Si aplicamos las políticas adecuadas —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”, afirmó Warsh.

Sus declaraciones llegan en un momento en que varios miembros de la Reserva Federal han advertido que podrían ser necesarios nuevos aumentos de tasas de interés para contener la inflación en Estados Unidos.

“El presidente de la Fed reafirmó un enfoque institucional estricto, destacando la resiliencia del mercado laboral, la búsqueda de la estabilidad de precios y su intención de alejarse de los rescates financieros, al tiempo que remarcó que el balance es una herramienta clave de la política monetaria”, dijo Laura Torres, directora de inversiones en IMB Capital Quants.

Jason Furman, un economista destacado de la administración Obama y ahora profesor en la Kennedy School of Government de Harvard, dijo que Warsh fue coherente y evitó ofrecer nuevas directrices durante su testimonio.

“Cualquiera que piense que podría estar oyendo pistas de sus planes futuros está malinterpretando”, dijo Furman. “No tomaría ninguna señal de nada ahora mismo porque creo que aún no ha decidido qué quiere hacer.”

En Banamex señalaron que continúan anticipando que la Fed mantenga sin cambios la tasa de interés este año, aunque el riesgo de que tengan que subirla se mantiene latente.

Aunado a lo anterior, agregaron, los comentarios recientes de Warsh frente al Congreso muestran que la Fed se mantendrá comprometida con la estabilización de precios, incluso frente a la lectura positiva de la inflación en junio.

(El Financiero)

Infación en EU, sin conclusiones

El testimonio del presidente de la Fed fue preparado antes de que se publicaran los nuevos datos que mostraron que los precios al consumidor cayeron en junio por primera vez en seis años y que un indicador clave de la inflación subyacente permaneció sin cambios.

Warsh restó importancia a esas cifras durante su intervención y afirmó que no conviene sacar conclusiones a partir de un único dato. “Habrá quienes vean las cifras de esta mañana y digan: ‘Misión cumplida. Todo está perfecto’”, señaló. “Esa no es mi opinión”.

“El muy benigno informe del IPC de junio libera a Warsh de la presión de subir las tasas en el corto plazo y le permite presentar a la Reserva Federal como plenamente comprometida con el regreso de la inflación al objetivo, sin alimentar expectativas de un aumento en julio”, escribieron economistas de Evercore ISI en una nota a clientes.

La Fed colocó a la inteligencia artificial (IA) en el centro de su análisis económico al señalar que el fuerte crecimiento de la inversión empresarial en Estados Unidos está siendo impulsado por la construcción de centros de datos y la creciente demanda de equipos y software vinculados con esta tecnología.

Kevin Warsh afirmó que la característica más relevante de la economía estadounidense actualmente es el dinamismo de la inversión, impulsado principalmente por los proyectos relacionados con la IA.

Detalló que la inversión total en equipo aumentó alrededor de 8 por ciento durante el año concluido en el primer trimestre, mientras que el gasto en tecnología de alta gama creció cerca de 25 por ciento.

“Lo que hoy llamamos inversión en inteligencia artificial pronto será simplemente inversión”, afirmó, al considerar que esta tecnología se integrará de manera permanente a la actividad económica.

Warsh aseguró que la actividad en Estados Unidos continúa expandiéndose a un ritmo sólido, con un consumo moderado, una recuperación gradual de la manufactura y un mercado laboral que permanece estable, y un crecimiento sostenido de los salarios.

Con información de Erick Martínez.