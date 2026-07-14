‘Cambio de régimen’ en la Fed: ¿Qué dijo Kevin Warsh y por qué podría afectar al peso?

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que los responsables de la política monetaria del banco central no toleran una inflación elevada, reiterando su promesa de controlar el aumento de los precios, que se ha mantenido alto durante los últimos cinco años.

“Los miembros de nuestro comité no toleramos una inflación persistentemente elevada”, declaró Warsh el martes ante los legisladores. “Y compartimos un firme compromiso con el restablecimiento de la estabilidad de precios”.

El nuevo presidente de la Reserva Federal ha hecho hincapié en el compromiso de los responsables políticos para combatir la inflación desde que asumió el cargo en mayo, y ha dicho que el objetivo principal es acertar con la política monetaria.

“Si acertamos con las políticas —y lo haremos— el repunte inflacionario de los últimos cinco años será cosa del pasado”, dijo Warsh en sus declaraciones ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

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La comparecencia de Warsh ante el panel se produce en medio de advertencias de otros miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal sobre la posible necesidad de aumentar los tipos de interés para frenar la inflación.

El testimonio se preparó antes de que la Oficina de Estadísticas Laborales publicara nuevos datos sobre inflación, que mostraron que los precios al consumidor disminuyeron en junio por primera vez en 6 años y que un indicador clave de la inflación subyacente se mantuvo prácticamente sin cambios.

Durante su testimonio, Warsh restó importancia a las cifras, diciendo que no quería dar demasiada importancia a ningún dato en particular.

“Puede que algunos vean los datos de esta mañana y digan: ‘¡Misión cumplida! Todo va de maravilla’”, dijo Warsh. “Esa no es mi opinión”.

IPC cae 0.4% respecto a mayo

El índice de precios al consumidor (IPC) cayó un 0.4 por ciento respecto a mayo, debido principalmente al desplome de los precios de la energía durante la pausa en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La reanudación de las hostilidades provocó un nuevo repunte de los precios del petróleo.

El IPC subyacente, que excluye los volátiles componentes de alimentos y energía, se mantuvo sin cambios. En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2.6 por ciento, un ritmo menor al esperado.

“El informe de inflación del IPC de junio, que resultó ser muy favorable, exime a Warsh de la presión para subir los tipos a corto plazo y le permite posicionar a la Reserva Federal como firmemente comprometida a llevar la inflación de nuevo al objetivo, sin alimentar las expectativas de una subida en julio”, escribieron los economistas de Evercore ISI en una nota a sus clientes, refiriéndose a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto programada para el 28 y 29 de julio.

Los legisladores interrogaron a Warsh sobre cómo planea abordar la inflación, sus planes para reformar la comunicación de la Reserva Federal con los inversionistas y el público, y su relación con el presidente Donald Trump.

El presidente ha insistido en la necesidad de bajar las tasas de interés y ha ejercido una enorme presión sobre la Reserva Federal para que lo haga, lo que ha llevado a algunos críticos de Warsh a cuestionar si él establecería la política monetaria de forma independiente.