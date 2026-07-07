¿Peligra el acuerdo de paz? EU lanza nuevos ataques contra Irán, tras incidente con buques en Ormuz

EU lanzó ataques de represalia hacia Irán, luego de que fueran atacados tres buques en el estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Irán la madrugada del miércoles (tiempo local), horas después de que tres buques mercantes fueran alcanzados en aguas cercanas a Omán, en el estrecho de Ormuz.

Los renovados ataques de ambas partes amenazan el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, ya que tanto Estados Unidos como Irán afirman que los ataques violan dicho acuerdo inicial. Estos nuevos ataques dificultarán aún más las negociaciones destinadas a reabrir completamente el estrecho, desmantelar el controvertido programa nuclear de Teherán y lograr el fin definitivo de la guerra iniciada por EU e Israel el 28 de febrero.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques “para imponer graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, dijo el mando en su comunicado.

Este último intercambio se produjo tras una serie similar de ataques iraníes contra buques y represalias estadounidenses que tuvieron lugar a finales del mes pasado .

Horas después de que los tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles, Estados Unidos revocó una licencia que había autorizado la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a los combates entre Estados Unidos e Irán.

Los nuevas agresiones en el estrecho de Ormuz representaron la mayor actividad bélica en una sola jornada desde finales de abril, según la Organización Marítima Internacional de la ONU. Los recientes ataques amenazaban con estrangular el tráfico en el estrecho de Ormuz justo cuando los países esperaban restablecer las prácticas normales de navegación y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra.

Un funcionario estadounidense dijo que la licencia fue revocada porque las acciones de Irán en el estrecho eran inaceptables y debían enfrentar consecuencias. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para compartir detalles sobre la razón de la medida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó la decisión de revocar la licencia, asegurando en un comunicado que la medida es una violación al acuerdo provisional y que “el gobierno de Estados Unidos asume la responsabilidad por las consecuencias de este incumplimiento del compromiso”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, también señaló en la red social X que los nuevos ataques de Estados Unidos violaban ese acuerdo.

Uno de los buques petroleros se incendió tras ser atacado en Ormuz

Uno de los buques petroleros navegaba frente a la costa de Omán cuando fue alcanzado por un proyectil y se incendió, según la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Los otros dos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, y ambos continuaron su trayecto, indicó la agencia marítima británica.

Se sospecha que Teherán, que ha declarado repetidamente que sólo su ruta aprobada a través del estrecho de Ormuz es segura, ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Los detalles de ubicación proporcionados por la agencia británica muestran que los tres ataques ocurrieron frente a la costa omaní o de los vecinos Emiratos Árabes Unidos, lo que hace probable que los barcos estuvieran utilizando la ruta cerca de Omán.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

EU suspende licencia para venta de petróleo iraní

La licencia emitida por Estados Unidos autorizaba la producción, entrega y venta de petróleo iraní hasta el 21 de agosto. El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo en ese momento que largas conversaciones con altos funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso” para poner fin a la guerra.

Las sanciones estadounidenses sobre la compra de petróleo iraní estaban vigentes desde la Revolución iraní de 1979. Después de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, y tras el cierre del estrecho, Estados Unidos había autorizado la venta temporal de petróleo iraní al menos dos veces como incentivo para alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del sepelio del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros combates de la guerra.