EU ‘presume’ que 10 millones de barriles pasan por el Estrecho de Ormuz... pero ‘merma’ el petróleo iraní

El transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, y el apoyo militar estadounidense ha contribuido a incrementar el flujo de petróleo a más de 10 millones de barriles diarios, según declaró un funcionario estadounidense.

El aumento registrado desde que el presidente Donald Trump firmó un acuerdo de paz provisional con Irán representa un incremento considerable del tráfico marítimo desde que la guerra paralizó los flujos.

Esto ha tomado a Teherán por sorpresa, lo que subraya su ahora limitada capacidad para detener el tráfico a través del corredor y ha contribuido a desencadenar los recientes ataques en torno al estrecho, según declaró el funcionario, quien solicitó el anonimato para describir el razonamiento interno.

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La República Islámica aprovechó la situación bloqueando el estrecho durante el conflicto, lo que impulsó a Trump a aceptar un alto el fuego y negociaciones, dado que la disminución de las reservas de crudo y el aumento vertiginoso de los precios de la energía hacían que la guerra fuera políticamente insostenible.

El régimen ha insistido en que mantendrá cierto control sobre el tráfico marítimo, llegando incluso a insinuar que algunos buques podrían tener que pagar tasas de tránsito.

Incluso antes de la tregua, Estados Unidos tomó medidas para debilitar el control de Teherán sobre el estrecho. El despliegue de apoyo militar defensivo coordinado por el Comando Central de Estados Unidos —que incluye fuerzas aéreas y navales— ha dado mayor confianza a las navieras para transportar petróleo a través de la parte sur del estrecho, más cerca de Omán, según declaró el funcionario.

La cifra de 10 millones coincide en líneas generales con los datos de transporte marítimo publicados anteriormente por Bloomberg.

La navegación en el estrecho está en juego en las conversaciones indirectas que se celebran esta semana en Qatar entre los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, donde el destino de las capacidades nucleares de Irán y su capacidad para controlar el tráfico a través del estrecho de Ormuz son cuestiones centrales.

Según el funcionario, Estados Unidos está presionando a Irán para que cumpla con las disposiciones marítimas del memorando de entendimiento y establezca un acuerdo a largo plazo que garantice el libre tránsito comercial.

El memorando prevé el tráfico sin peaje durante el período de negociación de 60 días y deja abierta la posibilidad de discutir su situación posterior. Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han declarado que tanto los peajes como las tarifas por servicios marítimos serían inaceptables en un acuerdo final.

Irán no ha aceptado públicamente las exigencias de Estados Unidos respecto al estrecho.