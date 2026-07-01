¿Cerrarán el Ángel de la Independencia para el México vs. Inglaterra? Clara Brugada responde

Tras la muerte de cuatro personas, Brugada revela qué pasará con el Ángel de la Independencia. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, descartó la colocación de vallas o el cierre del Ángel de la Independencia de cara al partido entre México e Inglaterra.

Tras la muerte de cuatro personas, tres de ellas por asfixia, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, el Gobierno capitalino rechazó prohibir las celebraciones en el Ángel de la Independencia o en otros puntos de Paseo de la Reforma.

La administración capitalina considera que una restricción de ese tipo podría provocar confrontaciones entre los cuerpos de seguridad y las personas que acudan al lugar para disfrutar del partido y, en caso de una victoria, celebrar el resultado.

“Considero que prohibir el festejo del Ángel (de la Independencia) no resolvería el caso, sería peor. Las vallas que pongas en todo Reforma se van a convertir en lugares donde se va a llegar ya con enojo de la población”, comentó durante una conferencia de prensa este miércoles 1 de julio.

¿Por qué no colocarán vallas en el Ángel de la Independencia?

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, explicó que las autoridades no contemplan instalar vallas para limitar el acceso al Ángel de la Independencia ni a otros puntos de Paseo de la Reforma.

Señaló que una medida de ese tipo incrementaría el riesgo de estampidas, cuando el objetivo de las autoridades consiste en facilitar la movilidad de las personas que llegan o abandonan la zona de concentración.

“Mantener barreras físicas, contrario a lo que podría ser o lo que diría la intuición, es más riesgoso; lo que buscas es abrir flujos y que no haya restricciones para la movilidad que podría provocar un atorón con la gente”, compartió Pablo Vázquez durante la conferencia.

El funcionario agregó que las autoridades aún analizan el operativo de seguridad que implementarán el próximo domingo 5 de julio con motivo del partido entre México e Inglaterra; sin embargo, reiteró que las vallas no forman parte de las medidas previstas para evitar estampidas.

¿Aplicarán Ley Seca en toda la CDMX?

Por último, Clara Brugada informó que el Gobierno de la Ciudad de México analiza la posibilidad de aplicar Ley Seca en toda la capital, aunque la prioridad consiste en impedir la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

La mandataria aseguró que las cuatro personas fallecidas durante los festejos en el Ángel de la Independencia no murieron por causas relacionadas con el consumo de alcohol, aunque precisó que las investigaciones continúan.

“¿Ley Seca (en toda la CDMX)? Son parte de las medidas que tenemos que revisar; ya les estaremos informando. (...) Lo importante aquí es que a lo largo de ese corredor no se tuviera ahí la venta, eso se logró (ayer). Pero creo que eso no resolvería el tema”, comentó.