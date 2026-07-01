‘Sigue Caifanes vs. Oasis’: Los mejores memes tras el triunfo de México sobre Ecuador

Luego de confirmarse que Inglaterra será el próximo rival de México, comenzaron a circular múltiples memes al respecto. (Foto: Captura de pantalla/ EFE)

¿Tu futuro hijo también llevará por nombre ‘Ysisidro Quiñones Jiménez’? El triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 no solo desató una ola de festejos en la Ciudad de México, también provocó cientos de memes que reflejan la ilusión de la afición por el paso del Tri en el torneo.

La victoria de la Selección Nacional sobre Ecuador le valió el pase a los octavos de final, donde enfrentará a Inglaterra, un conjunto que cuenta con estrellas del futbol europeo como Jude Bellingham y Harry Kane.

El equipo de Javier Aguirre buscará a toda costa su histórico pase a los cuartos de final, una instancia que el Tri no alcanza desde el Mundial de 1986. Aunque el reto luce complicado, los aficionados mantienen intacta la esperanza de que México pueda dar la sorpresa.

Todos repiten con fe ‘¿Y si sí?’, pero mientras se disputa el próximo partido en el Estadio Ciudad de México, los memes inundan las redes, reflejando que, pese a la tensión, el buen humor y la confianza en el Tri se mantienen.

Los mejores memes del triunfo de México sobre Ecuador

¡México ya está en octavos de final del Mundial 2026! Luego de que el Tri venciera a Ecuador con un marcador de 2-0, las redes sociales se llenaron de memes sobre lo ocurrido dentro de la cancha.

El partido de México vs. Ecuador se retrasó por la lluvia y, aunque el encuentro arrancó cuando la precipitación era menor, muchos afirmaron que Tláloc, el dios mexica de la lluvia, habría otorgado poderes a los jugadores del Tri.

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Otros memes giraron en torno a los futbolistas más jóvenes del conjunto nacional, entre ellos Gilberto Mora, quien con 17 años ya representa a la Selección Nacional en una Copa Mundial de la FIFA.

Mientras algunos bromearon por su edad, otros notaron un detalle curioso: el niño con el que salió a la cancha antes del silbatazo inicial era de su misma estatura, por lo que lo llamaron su ‘compañero de clases’.

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Otros más jugaron con todas las frases virales que han surgido en la Copa Mundial, así como con los nombres de Raúl Jiménez y Julián Andrés Quiñones, ya que afirman que sus hijos serán nombrados: ‘Ysisidro Quiñones Jiménez’ en honor a este día.

Mejores memes del México vs. Ecuador.(Foto: Captura de pantalla)

Algunos usuarios resaltaron un hecho importante: México no ha recibido goles ni en la fase de grupos del Mundial 2026 ni en el partido de dieciseisavos, por lo que se preguntan cómo se siente conceder un gol.

Gracias a esta racha y tras el triunfo del martes, muchos aficionados están convencidos de que el duelo contra Inglaterra será accesible e incluso piden que los Three Lions lleguen cuanto antes.

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Y claro que los memes sobre este encuentro ya comenzaron, debido a que han bromeado con elementos de la cultura popular indicando que el siguiente duelo será entre Caifanes vs. Oasis; mientras otros más ‘amenazan’ con llevarles serenata a los ingleses.

Además, otros pidieron que Samuel García, le gobernador de Nuevo León, utilice el jersey de Inglaterra, debido a que los equipos a los cuales ha apoyado han perdido.

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido de México vs. Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Nacional?

La Selección Mexicana disputará su próximo partido el domingo 5 de julio de 2026, cuando enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, tras asegurar su clasificación este martes.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México, sede que volverá a recibir al equipo dirigido por Javier Aguirre y a Inglaterra, en un duelo en el que ambas selecciones buscarán su pase a los cuartos de final.

El partido está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de plataformas de streaming como ViX, así como en televisión abierta por TV Azteca.