Atacan a periodista Marcos Ramos en Cintalapa, Chiapas

Esto sabemos sobre el ataque contra un periodista en Chiapas.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; 01 de julio.- La noche de este pasado martes cuando se dirigía a su domicilio en Cintalapa, en Chiapas, fue agredido a balazos el periodista Marcos Ramos, del medio digital Real Cintalapa.

El hecho ocurrió sobre la Quinta Sur entre Quince y Dieciséis sur, cuando vecinos observaron a una persona masculina estaba herida de balas sobre la banqueta.

El sujeto vestía short azul oscuro, chanclas y playera blanca. Se trataba del director general de la página Real Cintalapa, Marcos Ramos.

Los vecinos solicitaron apoyo al 911 para que le prestaran atención médica al periodista herido. Los Cuerpos de emergencia lo inmovilizaron y brindaron atención en su extremidad izquierda.

Posiblemente un proyectil de arma de fuego impactó en esa zona. Lo trasladaron al hospital para recibir atención médica.

Después de ser valorado, el periodista Marcos Ramos tuvo que ser trasladado a la capital Tuxtla Gutiérrez.

Médicos manifestaron que el comunicador está estable, pero tiene un proyectil en la extremidad izquierda a la altura del pulmón. Afortunadamente no tiene lesiones graves y será intervenido quirúrgicamente este día miércoles.

Ante esta situación el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, emitió un comunicado, en el que se afirma que se brindará atención y apoyo para que se esclarezcan estos hechos en el municipio.

Expuso que la Fiscalía General de Chiapas, derivado de los lamentables hechos suscitados en el municipio de Cintalapa, donde resultó lesionada una persona del sexo masculino de nombre Marcos “N”, se ha instruido a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y a peritos especializados, para que se avoquen de manera inmediata a la localización y detención del o los responsables.

Asimismo, se informó que actualmente la víctima se encuentra recibiendo atención médica y se reporta estable; además, se le han otorgado todas las medidas precautorias necesarias para su seguridad, y por su profesión se abordarán todas las líneas de investigación que el caso amerita.