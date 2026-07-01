Ebrard, en ‘modo zen’ por decisión de EU sobre no renovar el T-MEC: ‘No tenemos prisa’ con revisiones

Una delegación de EU vendrá a México el próximo 20 de julio y se reunirá con el secretario Marcelo Ebrard.

México “no tiene prisa” con la revisión del T-MEC, esto después de Donald Trump decidió no renovar el acuerdo comercial, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, este miércoles 1 de julio.

El funcionario recordó que una delegación encabezada por Jamieson Greer, representante comercial de EU, vendrá a la Ciudad de México el próximo martes 20 de julio para negociaciones relacionadas con el pacto.

“Ahora sí será una revisión con nuestra contraparte estadounidense y tendremos la oportunidad de avanzar en el proceso para concluirlo en un plazo razonable. No tenemos prisa, pero tampoco nos interesa que exista incertidumbre“, dijo en X (antes Twitter).

Marcelo Ebrard respaldó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que el T-MEC no se acaba este 1 de julio y subrayó que si Canadá, Estados Undios o México quieren salirse del acuerdo, tienen que dar un aviso con seis meses de anticipación. “Eso no ocurrió”.

¿Qué pasó en la reunión virtual sobre el T-MEC con EU y Canadá?

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en posición de extender el tratado por 16 años. Por ello, nos iremos por el ‘carril’ de la revisión anual durante los próximos 10 años”, explicó Ebrard sobre el encuentro.

En un comunicado, Jamieson Greer dijo que EU decidió no renovar el T-MEC por “deficiencias del acuerdo y los déficits comerciales” su país tiene con México y Canadá.

“No obstante, el acuerdo permanece en vigor mientras se resuelven estos asuntos o hasta que se produzca su terminación", aclaró.

Dominic LeBlanc, ministro de Finanzas de Canadá, adelantó que su nación exigirá “conversaciones de fondo con Estados Unidos para abordar los aranceles al acero, aluminio, automóviles y madera”.

“Canadá es un socio estable, confiable y de confianza. Contamos con la energía y los recursos naturales que el mundo necesita, una fuerza laboral de clase mundial y un entorno empresarial predecible que está atrayendo el mayor nivel de inversión en décadas", puntualizó.

IP de México afirma que Trump espera elecciones en EU para renovar el T-MEC

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que Donald Trump terminará cediendo y renovará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá después de las elecciones intermedias de noviembre.

“En algún momento, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, se llegue a un acuerdo y esto extienda el tratado 16 años más con revisiones cada seis", declaró a El Financiero.

El presidente del CCE admitió que la expectativa de revisiones anuales del T-MEC no es la mejor, pero adelantó que la IP trabajará con el Gobierno para “que no nos lleve demasiado tiempo esa revisión y estemos concentrados en la relación comercial que sigue creciendo”.