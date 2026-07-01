Bank of America apuesta por el Mundial como plataforma de negocio y derrama económica

La Copa Mundial de Futbol de 2026 no solo será la edición más grande en la historia del torneo por número de selecciones, partidos y ciudades sede; también se perfila como un detonador económico de escala global.

En ese contexto, Bank of America busca capitalizar el evento tanto desde el frente financiero como desde su estrategia de marca, al convertirse en el primer patrocinador bancario oficial de la justa mundialista.

De acuerdo con un análisis de BofA Global Research, el torneo —que por primera vez se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá— podría aportar 41 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto global y generar alrededor de 824 mil empleos en el mundo. La institución estima además que la competencia alcanzará a más de 6 mil millones de personas, equivalentes a cerca de tres cuartas partes de la población mundial.

La magnitud del evento también se reflejará en la operación misma del campeonato. La edición de 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede, una expansión que elevará la asistencia a los estadios a 6.5 millones de aficionados, casi el doble del récord previo, según las proyecciones del banco. A ello se suma un valor estimado de 18 mil millones de dólares en las plantillas de las selecciones participantes.

Para Bank of America, estas cifras explican por qué el Mundial representa mucho más que un patrocinio deportivo. La firma ve en el torneo una plataforma para fortalecer su posicionamiento en América del Norte y vincularse con una audiencia masiva, diversa y joven, en un contexto donde el futbol ha ganado peso como fenómeno cultural y comercial en la región.

Brad Ross, vicepresidente global de Patrocinios de Bank of America, explicó que la estrategia del banco contempla una campaña integral con presencia en medios, activaciones, experiencias presenciales y redes sociales. “Hemos diseñado una campaña integral en la que buscaremos múltiples puntos de contacto a través de medios, experiencias, activaciones, experiencias en persona y redes sociales”, señaló.

La apuesta responde también al perfil del futbol como un deporte de alcance multicultural, con una base de aficionados en expansión en Estados Unidos, México y Canadá, y con una creciente relevancia entre las audiencias jóvenes. Para la institución, el torneo ofrece una oportunidad para construir afinidad de marca en una región donde el negocio financiero compite no solo por clientes, sino por visibilidad y conexión con comunidades de alto valor estratégico.

El banco subrayó que su intención es acompañar a los aficionados a lo largo del torneo mediante distintas plataformas de contacto, aprovechando la capacidad del Mundial para movilizar consumo, turismo, hospitalidad, entretenimiento e inversión en infraestructura. En ese sentido, la justa mundialista se convierte en una vitrina para sectores que van desde transporte y hospedaje hasta servicios financieros y pagos.

La edición de 2026, además, tendrá una dimensión particular para América del Norte por tratarse del mayor evento deportivo organizado hasta ahora en la región. Para Bank of America, participar en esta cita como patrocinador oficial refuerza su presencia en uno de sus mercados prioritarios y le permite alinear su marca con un acontecimiento de gran escala, en momentos en que el deporte se consolida como una de las plataformas más efectivas para generar engagement y proyección internacional.

Así, el banco busca colocarse en el centro de una conversación que no solo pasa por el futbol, sino por el impacto económico y social que el torneo dejará en la región. La Copa Mundial de 2026, desde su óptica, será tanto un espectáculo deportivo como un catalizador de actividad económica, empleo y consumo a escala global.