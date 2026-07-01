PlayStation ‘renuncia’ a videojuegos físicos: Consolas solo tendrán versiones digitales a partir de 2028

Sony dejará de producir discos físicos para sus consolas de videojuegos PlayStation a partir de enero de 2028, apostando por un enfoque totalmente digital que requerirá que los consumidores descarguen los títulos desde la tienda en línea de la compañía en adelante.

«Para Sony Interactive Entertainment, esta es una evolución natural para adaptarse a las tendencias de consumo, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos», escribió la compañía PlayStation en una publicación de blog el miércoles. «Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día».

Según Sony, esta transición no tendrá ningún impacto para jugadores de PlayStation que deseen adquirir juegos cuyo lanzamiento esté previsto antes de principios de 2028, que seguirán publicándose en formato físico.

Con esta decisión, la compañía japonesa se convierte en el primer fabricante importante de consolas en abandonar por completo los videojuegos en formato físico. Tanto Sony como Microsoft han lanzado versiones digitales más económicas de sus consolas recientes que no aceptan discos, pero su hardware principal ha seguido aceptando juegos físicos y discos Blu-ray.

Sony afirmó que “las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general siguen alejándose de los discos físicos para adoptar lo digital”. Sin embargo, el anuncio provocó de inmediato la indignación de los jugadores en las redes sociales, algunos de los cuales han dedicado décadas a acumular una valiosa colección de títulos en diversas plataformas. Ahora, no tendrán más remedio que migrar a una biblioteca digital en el hardware de Sony.

En una publicación aparte el miércoles, Sony anunció el próximo cierre de sus tiendas digitales para la consola PlayStation 3 y la consola portátil Vita.

“PS3 y PS Vita representan una era importante en la historia de PlayStation, por lo que no fue una decisión fácil”, dijo la compañía, y agregó que ambos productos ya no pueden mantenerse al día con los últimos sistemas de comercio electrónico y estándares de procesamiento de pagos.

Pero esa noticia avivó las preocupaciones de los coleccionistas de videojuegos físicos, demostrando que el soporte digital solo se mantendrá mientras el fabricante lo decida. La PS3 se lanzó en 2006, seguida de la Vita en 2011.

Desde redes sociales, las fans de los videojuegos reclamaron que la decisión de Sony de no lanzar más juegos físicos para PlayStation afectará a coleccionistas y las ventas de juegos de segunda mano.

Xbox y PlayStation ‘renuncian’ al formato físico de videojuegos

Apenas el 24 de junio, a raíz del lanzamiento de la preventa del Grand Theft Auto VI (GTA 6) para Xbox Series X|S y PlayStation 5, la desarrolladora RockStar Games confirmó que el videojuego físico de la sexta entrega de GTA no incluirá el disco, sino solamente “un código de descarga dentro de la caja”.