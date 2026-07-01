¡A conocer al rival de México! ¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Mundial HOY 1 de julio?

Los partidos del Mundial para este 1 de julio tiene el regreso de Inglaterra en el Mundial 2026. (Fotoarte El Financiero/EFE)

Suena el silbatazo inicial para la cuarta jornada de dieciseisavos de final donde Estados Unidos, uno de los tres anfitriones, busca su pase a octavos en el Mundial 2026.

Entre los partidos de la Copa del Mundo también destaca el encuentro de Inglaterra, donde Harry Kane busca sumar más anotaciones e intentar colarse a las etapas finales de la justa mundialista.

El rival del equipo de ‘Los Tres Leones’ es el Congo y el ganador del encuentro se enfrenta a México quien venció a Ecuador.

Kevin de Bruyne es uno de los jugadores referentes de Bélgica. (Foto: EFE)

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Partidos, horarios y resultados de los dieciseisavos de final

La jornada de partidos de la Copa del Mundo presenta tres enfrentamientos en los cuales se define al menos una llave de los octavos, donde ya esperan selecciones como Brasil y Paraguay.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo: los Three Lions buscan convencer en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra intenta despejar las dudas que ha dejado su desempeño en la Copa del Mundo cuando enfrente este miércoles a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Aunque el conjunto inglés avanzó a la fase de eliminación directa, sus actuaciones no terminan por convencer a la afición, especialmente después de un triunfo trabajado frente a Panamá. Del otro lado está una República Democrática del Congo que ha sido una de las revelaciones de la competencia. El combinado africano logró complicar a selecciones como Portugal y Colombia durante la fase de grupos.

Bélgica vs. Senegal: un duelo parejo por un lugar en los octavos de final

Bélgica y Senegal protagonizan uno de los cruces más equilibrados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten este miércoles en Seattle.

Ninguna de las dos selecciones llegó al torneo con la etiqueta de favorita al título, pero ambas han mostrado argumentos suficientes para aspirar a seguir avanzando en la competencia.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: el anfitrión quiere seguir soñando en casa

Estados Unidos afronta un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando reciba a Bosnia y Herzegovina por un lugar en los octavos de final.

La selección estadounidense llega con la confianza de terminar como líder del Grupo D y con el respaldo de miles de aficionados que esperan verla competir por primera vez entre las mejores selecciones del torneo organizado en casa. Sin embargo, Bosnia y Herzegovina intentará frenar ese impulso con un equipo que ha demostrado disciplina táctica y capacidad para competir frente a rivales de mayor jerarquía.

Harry Kane es uno de los referentes de Inglaterra, que vuelve a escena en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

¿Quiénes son los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hasta le momento?

Canadá fue el primer equipo en sellar su clasificación después de imponerse a Sudáfrica, mientras que Brasil también avanzó tras derrotar 2-1 a Japón gracias a un gol de Gabriel Martinelli en los minutos finales, luego de una asistencia de Endrick.

Una de las mayores sorpresas del torneo la protagonizó Paraguay, que eliminó a Alemania en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Marruecos también dio el golpe al dejar fuera a Países Bajos desde los once pasos, resultado que definió un atractivo enfrentamiento frente a Brasil en la siguiente ronda.

Noruega consiguió su boleto gracias a un gol de Erling Haaland, quien rompió el empate frente a Costa de Marfil cuando el encuentro parecía destinado al tiempo extra.

Francia confirmó su candidatura al título con una contundente victoria de 3-0 sobre Suecia, en un partido que marcó el regreso de Didier Deschamps al banquillo y en el que Kylian Mbappé firmó un doblete para liderar la clasificación de los franceses.

La Selección Mexicana es la última calificada tras la derrota a Ecuador 2-0 en el Estadio Ciudad de México.