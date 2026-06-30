Noruega y Francia van por los octavos: ¿Dónde y a qué hora ver partidos del Mundial HOY 30 de junio?

Estos son los partidos del Mundial 2026 programados para este 30 de junio. (Fotoarte El Financiero/EFE)

¡Y el futbol no para! La agenda de partidos de la Copa del Mundo para este martes tiene a seis selecciones en busca de su pase para los octavos.

Entre ellos destaca Francia, con el regreso del DT Didier Deschamps, quien se ausentó del banquillo tras la muerte de su mamá, lo cual consideró “un momento muy difícil”, contó en conferencia.

Además, la jornada cierra con el esperado encuentro de México vs. Ecuador, en un juego desde el Estadio Ciudad de México.

Erling Haaland lidera a Noruega en la búsqueda de su pase a octavos. (Foto: EFE/Terje Pedersen PROHIBIDO SU USO EN NORUEGA) (Terje Pedersen/EFE)

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Partidos, horarios y resultados de los dieciseisavos de final

La Copa del Mundo 2026 entra de lleno en la fase de eliminación directa y este martes seis selecciones saltan a la cancha con un solo objetivo: conseguir su boleto a los octavos de final.

La jornada ofrece enfrentamientos de alto nivel, con equipos que llegan impulsados por una destacada fase de grupos y otros que intentarán dar la sorpresa para seguir con vida en el torneo.

Costa de Marfil vs. Noruega: Diomandé y Haaland protagonizan un duelo de figuras

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en Dallas en un atractivo duelo de dieciseisavos de final que tendrá frente a frente a dos de los futbolistas más destacados de la primera ronda: Yan Diomandé y Erling Haaland.

Más allá del choque entre sus principales figuras, el encuentro enfrenta dos estilos muy distintos. Mientras el conjunto africano apuesta por la velocidad y el desequilibrio de sus atacantes, Noruega buscará imponer el juego físico y la capacidad goleadora de Erling Haaland. El equipo que logre imponer su ritmo tendrá grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Francia vs. Suecia: Deschamps vuelve al banquillo en busca del pase

Francia confirmó en la fase de grupos que sigue siendo una de las principales candidatas al título, pero ahora deberá demostrarlo en la instancia de eliminación directa, donde enfrentará este martes a Suecia por un lugar en los octavos de final.

El partido también marcará el regreso de Didier Deschamps al banquillo francés después de ausentarse por motivos personales tras el fallecimiento de su madre. Con una plantilla repleta de talento y experiencia, los campeones del mundo intentarán imponer condiciones desde el inicio, aunque enfrente tendrán a una selección sueca que ha destacado por su orden defensivo y por aprovechar al máximo las oportunidades frente al arco rival.

Didier Deschamps perdió a su mamá mientras dirigía a Francia en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

México vs. Ecuador: el Tricolor busca mantener el paso perfecto

Si la historia entre ambas selecciones fuera el único parámetro, la selección de Ecuador tendría un panorama complicado. Sin embargo, el presente ofrece un escenario mucho más equilibrado, ya que la Tri llega fortalecida tras una destacada fase de grupos, mientras México buscará aprovechar el impulso de haber ganado sus tres partidos.

El Estadio Ciudad de México será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El equipo dirigido por Javier Aguirre intenta hacer valer la localía y el respaldo de su afición, aunque enfrente tendrá a un rival que ha mostrado intensidad, orden táctico y jugadores capaces de marcar diferencia en cualquier momento. El margen de error prácticamente no existe: quien gane avanzará y quien pierda pondrá fin a su participación mundialista.

¿Quiénes son los clasificados a octavos de final del Mundial 2026?

La fase de octavos de final comienza a tomar forma y, hasta el momento, tres selecciones ya aseguraron su lugar entre las 16 mejores del torneo.

El primero en conseguir el boleto fue Canadá, que derrotó a Sudáfrica para convertirse en el primer equipo clasificado.

Posteriormente, Brasil selló su pase tras vencer 2-1 a Japón en un partido que parecía encaminado al tiempo extra, pero que se resolvió en los minutos finales gracias a una anotación de Martinelli, asistido por Endrick.

La gran sorpresa llegó con Paraguay, que eliminó a Alemania después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Desde los once pasos, la Albirroja fue más efectiva y aseguró su presencia en la siguiente ronda, firmando una de las campanadas más importantes del Mundial hasta ahora.

Con información de EFE