Javier Aguirre se pone exigente previo al México vs. Ecuador: ‘Tenemos que hacer un partido casi perfecto’

En el día previo al México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el entrenador Javier Aguirre habló sobre el enfrentamiento del ‘Tri’ por dieciseisavos de final del Mundial 2026 y reconoció que su equipo debe realizar un partido ‘casi perfecto’ para vencer al combinado sudamericano.

“Es un rival muy complicado (...). Es difícil decir ‘este favorito o no’. Son partidos muy igualados, el partido de mañana lo va a ser también. Es un equipo que te permite juagar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores (en ese aspecto) de los 48 que competimos. (Ecuador es) un equipo muy intenso, valiente y no tengo más que decir que tenemos que hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia”, expresó.

El ‘Vasco’ reconoció el gran desarrollo que ha tenido el futbol ecuatoriano en los últimos años: “Los felicito porque han crecido muchísimo en las últimas décadas”.

“Espero un Ecuador intenso. Así son los equipos de Beccacece, muy intensos, con una presión muy alta, muy sacrificados en los regresos, muy combativos en los mano a mano", expresó.

El timonel mexicano, por tanto, prevé “un partido muy intenso” similar al que encaró ante Corea. “Ecuador le ganó a Alemania, con eso te dice todo o casi todo”, expuso.

Javier Aguirre participa en su quinto Mundial: tres como entrenador, uno como auxiliar y otro más como jugador (Foto: Cuartoscuro).

Aguirre también expresó que no les tomó por sorpresa la designación de Ecuador como rival, puesto que tenían estudiados a todos los posibles rivales del ‘Tri’ y únicamente archivaron a los demás contendientes.

“Sobre la preparación del partido, el tiempo fue una limitante pero lo mismo fue para Ecuador, por lo que creo que estamos en igualdad de condiciones”, reconoció.

En tanto su plantilla, que cuenta con más de la mitad de sus integrantes fuera de Liga MX, reconoció la alaza en calidad y de mentalidad en la exportación del futbol mexicano: “Vamos caminando hacia adelante, no nos da miedo ir al futbol del que sea”.

Aguirre aseguró que todos sus elementos se encuentran en gran momento, por lo que previó que seguirían los cuestionamientos sobre sus alineaciones. “En todas las posiciones tengo mucho debate: Jorge-Israel, Gallardo-Chávez, los 4 centrodelanteros, dices: ‘está sabrosa la decisión’”.

Sobre eliminaciones anteriores en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 en partidos de nocaut, Aguirre aseguró que ha aprendido al respecto. “(Aprendí) muchas cosas en esos dos partidos. Esos dos momentos difíciles a nivel personal y profesional. Me equivoqué seguramente en ambos casos y, seguramente, me seguiré equivocando a lo largo de la carrera. Hay que no equivocarse en lo mismo”.

Los tiempos han cambiado y, ahora, la fase de grupos perfecta de Aguirre no le da mucho más que estar entre los mejores 32 y no 16 u 8 como anteriormente era. “Son cinco partidos para estar entre los 8 mejores. Siempre las eliminaciones han tenido un culpable que es el entrenador seguramente (...). Las glorias son de los jugadores y las derrotas de los entrenadores, lo asumo porque tomamos decisiones”, reflexionó.

La Selección Mexicana cerró sus entrenamientos previos al partido México vs. Ecuador de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. ([e]FRANCISCO CANEDO) ([e]FRANCISCO CANEDO)

México y Ecuador, un choque emparejado

México llega con paso perfecto y sin recibir gol en la fase de grupos, mientras que Ecuador se clasificó como una de las mejores terceras tras vencer a Alemania.

Obed Vargas advirtió que Ecuador será un rival exigente por su intensidad. “Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes”, afirmó.

Jesús Gallardo señaló que el objetivo será neutralizar “la calidad y velocidad por las bandas” del conjunto sudamericano, mientras que Armando ‘Hormiga’ González recordó que comienza la etapa de “matar o morir” y que lo realizado en la fase de grupos quedó atrás.

El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, también mostró respeto por la Selección Mexicana al asegurar que jugar en el Azteca representa un reto adicional.

“Vamos a enfrentar una potencia”, dijo sobre el equipo de Javier Aguirre. El estratega argentino añadió que espera “un partido durísimo” y reconoció la trayectoria del seleccionador mexicano a quien describió como “una persona con una trayectoria increíble, un gran entrenador”.

Tras la clasificación frente a Alemania, Enner Valencia entregó el gafete a Moisés Caicedo con un mensaje dirigido al mediocampista: “Esta cinta es para que la lleves... tú eres ese líder”.

México llega como local ante más de 80 mil personas y a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar y con futbolistas como Julián Quiñones en buen momento.