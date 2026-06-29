¿Qué son las ‘mamaditas’ que dan si Ecuador gana a México en la Copa del Mundo?

Un anuncio de 'mamaditas' gratis si Ecuador gana en la Copa del Mundo se hizo viral, pero, ¿qué son? (Foto: ChatGPT/Captura)

Un anuncio que promete regalar “mamaditas” si gana Ecuador el partido de la Copa del Mundo vs. México se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con bromas y comentarios por la interpretación en doble sentido sobre el nombre.

Sin embargo, la promoción es real y pertenece a Mamá Adita, una cadena ecuatoriana especializada en empanadas de verde y otros platillos tradicionales.

Dentro de su campaña publicitaria durante la Copa del Mundo, la empresa ofreció regalar este alimento típico cada vez que la selección ecuatoriana consiguiera una victoria. Para los dieciseisavos de final, incluso elevó la apuesta al anunciar que regalaría 200 unidades si Ecuador derrota a México.

¿Qué son las ‘mamaditas’ que regalan si gana Ecuador en la Copa del Mundo?

Las “mamaditas” son el nombre comercial que la cadena Mamá Adita da a una versión pequeña de sus tradicionales empanadas de verde. El nombre ha llamado la atención por su doble sentido en otros países de habla hispana, pero en Ecuador identifica un producto del menú habitual del restaurante.

Las piezas pueden adquirirse en diferentes rellenos, como queso, carne o pollo.

Las empanadas de verde son uno de los platillos más representativos de la gastronomía ecuatoriana. A diferencia de las empanadas tradicionales elaboradas con harina de trigo, estas se preparan con una masa hecha a base de plátano verde rallado o triturado.

Generalmente se rellenan con queso, carne, pollo o mariscos y después se fríen hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Es común acompañarlas con ají ecuatoriano o una salsa picante, y pueden consumirse tanto en el desayuno como en la cena o como un antojito durante el día.

¿Qué es Mamá Adita, el restaurante detrás de la promoción?

Mamá Adita es una cadena de comida rápida originaria de Ecuador, con varias sucursales en Guayaquil, especializada en platillos tradicionales elaborados con plátano verde. Su menú incluye empanadas de verde, tortillas de verde, bollos, humitas (elaborado con maíz, similar al tamal) y otras recetas típicas de la costa ecuatoriana.

En los últimos años, el restaurante ha ganado popularidad en redes sociales gracias a campañas publicitarias con juegos de palabras, como las promociones de las llamadas “mamaditas”. Además de la venta en sus sucursales, la cadena ofrece servicio a domicilio mediante plataformas digitales.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs. Ecuador?

México y Ecuador chocan en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido desde el Estadio Ciudad de México.

El juego se disputa el martes 30 de junio a las 7:00 p.m. tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido de México vs. Ecuador?

El partido de México vs. Ecuador se puede ver a través de diferentes plataformas y son las siguientes:

Azteca 7

Canal 5

TUDN

Vix Premium

Además, puedes acudir al FIFA Fan Fest (CDMX, Guadalajra o Monterrey), así como a los 18 festivales futboleros en las 16 alcaldías de la Ciudad de México o a las nuevas pantallas gigantes instaladas en Reforma y en el Monumento a la Revolución.