Con pan recién hecho y antojitos: Así es Don Polo, donde ‘Memo’ Ochoa ‘inventó’ la torta suiza

Aunque las tortas son el platillo estrella del restaurante de la familia de ‘Memo’ Ochoa, también se pueden encontrar desayunos y comidas. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con Chat GPT/ Pexels)

Lejos del Estadio Ciudad de México —donde este miércoles recibió una ovación al ingresar al campo durante el partido contra Chequia— y mucho antes de convertirse en el legendario portero de la Selección Mexicana, Guillermo ‘Memo’ Ochoa creció entre los olores de los chiles curados, las milanesas recién fritas y el café preparado al momento.

Esos aromas aún permanecen en Tortas Don Polo, el restaurante de la familia del arquero mexicano. Un lugar que ‘Memo’ Ochoa frecuentaba entre las clases y los entrenamientos mientras perseguía el sueño de convertirse en futbolista profesional y que, hasta la fecha, mantiene sus puertas abiertas.

Aunque han pasado los años y el portero del Tri ya no se sienta a ver a su papá trabajar en el restaurante de la Ciudad de México, Tortas Don Polo continúa recibiendo a los capitalinos que, como él, calman el antojo con una torta suiza, un platillo que el propio Ochoa asegura haber inventado.

Guillermo Ochoa recibió un homenaje en el Estadio Ciudad de México en el juego de México vs. Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo es Tortas Don Polo, negocio de la familia de ‘Memo’ Ochoa?

Entrar a la primera sucursal de Tortas Don Polo es como viajar a la década de los sesenta. La barra es de color verde menta y debajo están acomodadas las copas para jugos; además, el café se extrae de una antigua cafetera italiana que continúa en funcionamiento pese al paso de los años.

Su sabor es inigualable, tal como explicó ‘Memo’ Ochoa en una entrevista con Expedia y Dónde Ir: “La gente regresa por el café”. Para que los comensales disfruten de los alimentos con tranquilidad, el restaurante cuenta con mesas con capacidad para cuatro personas.

Ese toque retro no es casualidad. El negocio abrió en 1960 en la calle Félix Cuevas gracias al esfuerzo de Leopoldo Sánchez, un hombre visionario originario de Colima que era tío de Guillermo Ochoa.

“Empezó con un puesto de jugos y tortas”, comentó uno de los colaboradores de Tortas Don Polo en entrevista con el canal de YouTube Jambando en dos ruedas.

Los colaboradores de Tortas Don Polo afirman que en ese lugar se inventaron las tortas calientes. (Foto: Unsplash)

La página oficial del restaurante explica que, inicialmente, Leopoldo Sánchez acondicionó un local en el número 18-A del Multifamiliar Miguel Alemán, donde vendía jugos de fruta natural y licuados. Con el tiempo incorporó más platillos: “Él fue el iniciador de las tortas calientes”, aseguró uno de los colaboradores durante la entrevista.

Las tortas de milanesa, queso derretido y pierna ganaron fama. Gracias al éxito del negocio, Leopoldo abrió su primer restaurante en Félix Cuevas y, posteriormente, dos sucursales más. Años después, el papá de ‘Memo’ Ochoa trabajó en ellas.

Aunque han pasado casi 70 años desde su fundación, las tres sucursales de Tortas Don Polo permanecen abiertas, sirviendo el café que tanto elogia el arquero y la torta que asegura haber creado.

¿Por qué ‘Memo’ Ochoa asegura haber inventado la torta suiza?

En la conversación con Expedia y Dónde Ir, el portero compartió que visitaba con frecuencia Tortas Don Polo. En el local no solo ayudaba con las tareas que le encomendaban, también aprovechaba para comer.

Fue así como comenzó a pedir una preparación que no aparecía en el menú, pero que disfrutaba enormemente: una torta que combinaba diferentes quesos.

“Hay una (torta) que se hizo, de hecho, por culpa mía. Yo se la pedía mucho a mi papá, le decía: ‘Oye, me gusta mucho con (estos ingredientes); combínale los cuatro quesos’, y terminó siendo ahora la torta suiza, que es una de mis favoritas”, comentó en la entrevista.

Han pasado muchos años desde que Ochoa disfrutaba de su torta suiza junto a su familia; sin embargo, esa anécdota permanece viva en el menú, ya que finalmente fue incluida en la carta.

La torta de ‘Memo’ aún puede disfrutarse en Don Polo, donde aparece en el apartado de especiales. Lleva queso blanco, queso amarillo y quesillo, además de que es posible agregar extras como chiles, huevo, jamón o chorizo.

Y si te lo preguntas, sí: ‘Memo’ Ochoa aún recomienda comer en Tortas Don Polo, no solo porque pertenece a su familia, sino porque considera que sus platillos tienen un sabor excepcional.

¿Cuánto cuesta comer en Tortas Don Polo, de la familia de ‘Memo’ Ochoa?

Además de las tradicionales tortas que acompañaron la infancia de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, el restaurante ofrece un menú amplio que conserva el sello de una cocina casera.

Uno de sus distintivos es el pan recién horneado. La experiencia también puede acompañarse con café americano o espresso, chocolate caliente, aguas frescas, jugos naturales y licuados elaborados con distintas frutas, disponibles desde 66 pesos.

Más allá de las tortas, la carta incluye desayunos, huevos al gusto, molletes, chilaquiles, tamales, sopas, caldos, carnes, pollo, antojitos mexicanos y postres tradicionales, como el flan napolitano.

La torta que supuestamente inventó Memo Ochoa aun se encuentra disponible en el menú. [Fotografía. Cuartoscuro]

El menú ofrece alternativas para distintos presupuestos. Las bebidas, jugos, licuados, café, panadería y postres cuestan entre 33 y 94 pesos, mientras que los platillos principales van de 100 a 259 pesos. En este rango se encuentran las tortas especiales, desayunos, carnes y otras opciones.

También hay paquetes de desayuno con café, jugo y fruta que incluyen arrachera, carne asada, hot cakes o el guisado del día, con precios que van de 129 a 259 pesos.

La sección de antojitos mexicanos también es amplia. Incluye pozole rojo por 139 pesos, pacita roja por 129 pesos, tacos dorados por 139 pesos y chiles rellenos por 99 pesos la pieza.

En el caso de las tortas, los precios van desde los 55 pesos por la sencilla de huevo hasta los 143 pesos por la de bistec con quesillo. La suiza, que supuestamente inventó ‘Memo’ Ochoa, cuesta 104 pesos.

¿En dónde está el local original de Tortas Don Polo?

La sucursal original de Tortas Don Polo se encuentra en Félix Cuevas 86, colonia Tlacoquemécatl del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, entre las estaciones del Metro Zapata e Insurgentes Sur.