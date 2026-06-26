‘Mi hermano no murió como niño héroe’, obra sobre violencia vista por las infancias, en Teatro Santa Catarina

La obra de teatro 'Mi hermano no murió como niño héroe' narra la historia de una niña que lidia con el duelo de perder a su hermano.

¿Qué pasa cuando una niña se atreve a hacer las preguntas que los adultos prefieren evitar? Esa es la premisa de Mi hermano no murió como un niño héroe, la pieza unipersonal de la dramaturga Maribel Carrasco que, tras recorrer facultades y preparatorias de la UNAM, continúa en cartelera hasta el 4 de julio en el Teatro Santa Catarina, con entrada gratuita, como parte del nuevo programa de teatro itinerante, Ruta Teatral Universitaria, de la Dirección de Teatro UNAM.

La puesta en escena, dirigida por Mariana Hartasánchez y protagonizada por Rosa Luna, forma parte de la Ruta Teatral Universitaria, una iniciativa impulsada por Teatro UNAM, en colaboración con la Facultad de Psicología y Fundación UNAM, que busca acercar experiencias escénicas a estudiantes universitarios mediante historias capaces de abrir conversaciones necesarias.

En el centro de la historia está Adela, una niña de primaria que participa en un concurso escolar de coros mientras intenta entender la muerte de su hermano, víctima de una bala perdida. Entre ensayos, amistades y la rutina escolar, la protagonista enfrenta preguntas sobre la violencia, la memoria, la justicia y la manera en que las personas aprenden a vivir con la ausencia.

La obra de teatro 'Mi hermano no murió como niño héroe' es una pieza de dramaturga Maribel Carrasco, dirigida por Mariana Hartasánchez y protagonizada por Rosa Luna. (CulturaUNAM)

Lejos de los discursos moralizantes, la obra apuesta por una mirada sensible hacia la infancia. Para Maribel Carrasco, la pregunta que dio origen al montaje ha acompañado gran parte de su trayectoria: ¿cómo enfrentan niñas, niños y jóvenes una realidad marcada por la violencia?

La autora decidió contar la historia desde la perspectiva de una niña que rompe con los estereotipos tradicionales. Adela no es una víctima pasiva ni una figura idealizada; es una niña que cuestiona, se rebela y exige respuestas en un entorno que muchas veces guarda silencio frente al dolor.

La escuela ocupa un lugar central en la obra. No es casualidad. Carrasco la concibe como un reflejo de la sociedad, un espacio donde convergen alegrías, conflictos, miedos y aprendizajes. Ahí, entre salones, patios y pasillos, también se manifiestan las preocupaciones que acompañan a las juventudes fuera del aula.

Para la directora Mariana Hartasánchez, el teatro tiene la capacidad de generar espacios seguros para hablar de temas complejos. En un contexto donde la violencia forma parte de la vida cotidiana, considera fundamental que las nuevas generaciones encuentren en el arte un lugar donde puedan expresar emociones e inquietudes que a menudo permanecen silenciadas.

“Cuando compartimos historias en las que podemos reconocernos, se activa la empatía y se fortalece la comunicación”, señala la directora, quien destaca la importancia de abordar estas temáticas con sensibilidad y responsabilidad.

La interpretación de Rosa Luna sostiene el peso emocional de la historia, pues la actriz encarna a una Adela que oscila entre la alegría propia de la infancia y el dolor provocado por una pérdida irreparable. Durante el proceso creativo, explica, descubrió que el duelo no es una experiencia lineal y que la resiliencia no significa ignorar el sufrimiento, sino encontrar nuevas formas de habitarlo.

Teatro UNAM presenta la obra 'Mi hermano no murió como niño héroe'. (CulturaUNAM)

Más allá de la temporada en el Teatro Santa Catarina, Mi hermano no murió como un niño héroe representa el espíritu de la Ruta Teatral Universitaria, un programa de reciente creación que busca llevar el teatro directamente a las comunidades estudiantiles.

La iniciativa combina funciones escénicas con actividades de mediación encabezadas por especialistas en psicoeducación de la Facultad de Psicología.

Después de cada presentación, las y los estudiantes participan en espacios de diálogo donde pueden reflexionar sobre los temas abordados en escena y recibir herramientas para procesar emociones relacionadas con el duelo, la violencia y la convivencia.

Los resultados han sido reveladores. Durante las 18 funciones realizadas hasta ahora en facultades y planteles de la UNAM, más de mil 900 espectadores han compartido inquietudes relacionadas con la falta de escucha frente al dolor emocional y las distintas formas de violencia que atraviesan la vida escolar.

Con esta temporada abierta al público, Teatro UNAM no solo presenta una obra de gran sensibilidad artística; también invita a reflexionar sobre una realidad que afecta a miles de jóvenes en el país.

Mi hermano no murió como un niño héroe, de Maribel Carrasco, dirigida por Mariana Hartasánchez y protagonizada por Rosa Luna, aún se presenta hasta el 4 de julio de 2026 en el Teatro Santa Catarina, ubicado en Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán. La entrada es gratuita y el acceso está sujeto al aforo disponible.