‘Hasta encontrarte’: Propuesta teatral unipersonal de Vicky Araico regresa al Centro Cultural de la UNAM

En la cartelera de Teatro UNAM se encuentra la obra Hasta encontrarte, pieza unipersonal de Vicky Araico que llega al Centro Cultural Universitario tras una temporada con gran éxito y un recorrido internacional que confirmó una verdad incómoda: hablar de las desapariciones no sólo es urgente en México, es un dolor compartido a escala global.

Escrita e interpretada por Vicky Araico y dirigida por Nir Paldi, la obra regresa al Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario, con funciones del 31 de enero al 28 de febrero en los horarios habituales.

La obra de teatro Hasta encontrarte se adentra en la experiencia de quienes se mantienen en la búsqueda de sus seres queridos. La historia sigue a Alma, una madre que emprende una búsqueda incansable para encontrar a su hija. En ese camino, atravesado por la incertidumbre y un dolor que no encuentra resolución, la búsqueda lo transforma en el núcleo de su existencia hasta que la identidad comienza a desdibujarse. Mientras Alma aprende a habitar un duelo sin cierre, ella misma empieza a desaparecer poco a poco.

Tras su estreno en el Teatro Santa Catarina de la UNAM en 2024, la obra fue reconocida en 2025 por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro como Mejor Unipersonal del Año. Vicky Araico recibió además los premios a Actriz en Rol Principal y Coreografía/Movimiento Escénico. A estos se sumaron los Premios del Público Cartelera de Teatro a Mejor Actriz y Mejor Dramaturgia, consolidando a Hasta encontrarte como una de las propuestas más contundentes del teatro reciente.

En 2024, la obra formó parte del 43° Festival de Otoño de Madrid. El encuentro con públicos internacionales propició ajustes sutiles, particularmente en el cierre del montaje. La pérdida, el duelo y la búsqueda de sosiego funcionan aquí como puentes emocionales que atraviesan fronteras.

Mantener viva una obra que aborda un tema tan doloroso implica una responsabilidad constante. Para Araico, el respeto es el motor principal, y ese compromiso se traduce también en acciones concretas: su porcentaje de derechos de autor se destina a familiares de personas desaparecidas. En este caso, la creación artística no se deslinda de la realidad social que le da origen.

Hasta encontrarte cuenta con dirección escénica y dramaturgia de Nir Paldi; diseño de espacio y vestuario de Aldo Vázquez Yela; diseño de iluminación de Xóchitl González Quintanilla; diseño sonoro de Dan Pollard; asistencia de Sara Alcántar; producción de Mia Lake, con asistencia de Teresa Cedillo; y asistencia de dirección en México de Sofía Guerrero. Un equipo que acompaña y potencia el trabajo físico y emocional de la intérprete.

Hasta encontrarte se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del 31 de enero al 28 de febrero. Las funciones son jueves y viernes a las 8:00 pm, sábados a las 7 pm y domingos a las 6 pm. El costo general es de $150, con 50% de descuento para estudiantes, docentes con credencial vigente, exalumnos de la UNAM y personas beneficiarias del INAPAM. Además, los #JuevesPUMA ofrecen localidades a $30 para el público en general.