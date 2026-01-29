Feria del Caballo Texcoco 2026: Cartel completo y fechas para el Palenque y Megadomo

La Feria del Caballo Texcoco 2026 se celebrará del 13 de marzo al 12 de abril en el Estado de México, con una cartelera musical que combina figuras consolidadas del regional mexicano, pop latino y música popular, tanto en el Palenque de la Feria del Caballo como en el Megadomo Victoria, dos de sus escenarios principales.
El evento coincide con el periodo vacacional de Semana Santa y mantiene su posición como uno de los encuentros feriales más relevantes del país.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, la feria conserva su eje en la tradición ecuestre y ganadera del Estado de México, al tiempo que amplía su oferta de entretenimiento con conciertos nocturnos, exposiciones, espectáculos ecuestres, charreadas, corridas de toros, juegos mecánicos, zona gastronómica y pabellones comerciales y artesanales.
El recinto sede es el Rancho El Consuelo, ubicado sobre la carretera Texcoco–Tepexpan, a aproximadamente una hora de la Ciudad de México.
Cartel del Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026
El Palenque en la Feria del Caballo 2026 concentra los conciertos de mayor convocatoria, con presentaciones programadas a lo largo de la feria y boletaje independiente a la entrada general.
De acuerdo con la cartelera oficial, estos son los artistas y fechas confirmadas:
- 14 de marzo: Christian Nodal
- 15 de marzo: Pancho Barraza
- 17 de marzo: Los Parras
- 19 de marzo: Gabito Ballesteros y El Bogeto
- 20 de marzo: Gerardo Ortiz
- 21 de marzo: Gloria Trevi
- 22 de marzo: Marca Registrada
- 26 de marzo: Banda MS
- 28 de marzo: Yuridia
- 29 de marzo: El Trono de México
- 1 de abril: La Arrolladora Banda El Limón
- 2 de abril: Víctor Mendívil
- 3 y 4 de abril: Alejandro Fernández
- 5 de abril: Bronco
- 9 de abril: Conjunto Primavera
- 10 de abril: Eden Muñoz
- 12 de abril: Luis R. Conriquez
Para el Palenque de Texcoco 2026, los boletos se venden por separado en taquillas y plataformas oficiales, con precios que varían según el artista y la zona, en un rango que va de 500 a 22,000 pesos.
Una vez concluida la feria, el Palenque de Texcoco extiende su actividad. Panter Bélico tiene programada una presentación el 16 de mayo, como parte de los conciertos posteriores a la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026.
Cartel completo del Megadomo Victoria 2026
De manera paralela, la feria activa el Megadomo Victoria, con una programación diaria que se extiende del 13 de marzo al 12 de abril, abarcando música urbana, banda, norteño, ska, rock y espectáculos especiales. El cartel completo queda distribuido de la siguiente forma:
- 13 de marzo: Adriel Favela
- 14 de marzo: El Komander
- 15 de marzo: Vagón Chicano
- 16 de marzo: Distinto Norte
- 17 de marzo: Tigrillos
- 18 de marzo: Aarón y su Grupo Ilusión
- 19 de marzo: Bellakath y DJ Foxy
- 20 de marzo: Legítimo
- 21 de marzo: Artista sorpresa
- 22 de marzo: Buno
- 23 de marzo: Los Bybys
- 24 de marzo: Los Hijos del Pueblo
- 25 de marzo: Alacranes Musical
- 26 de marzo: Cachirula y Loojan, Sayuri y Sophon
- 27 de marzo: Artista sorpresa
- 28 de marzo: Espinoza Paz
- 29 de marzo: Shinigamis del Norte (Tributo)
- 30 de marzo: Festival de Rock and Roll (Teen Tops, Rockin’ Devils)
- 31 de marzo: Festival de Ska
- 1 de abril: La Kumbre con K
- 2 de abril: Banda Jerez
- 3 de abril: Los Plebes del Rancho
- 4 de abril: División Minúscula
- 5 de abril: La Sonora Dinamita
- 7 de abril: Raymix
- 8 de abril: Alan Arrieta y Kevin AMF
- 9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer
- 10 de abril: Cardenales de Nuevo León
- 11 de abril: Maquinaria Norteña
- 12 de abril: Yaguarú
La entrada general al recinto mantiene un costo aproximado de 60 pesos, que incluye el acceso a múltiples atracciones y a los conciertos del Megadomo.