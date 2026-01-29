Feria del Caballo Texcoco 2026: Cartel completo y fechas para el Palenque y Megadomo

La Feria del Caballo 2026 presentó sus carteles completos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Feria del Caballo 2026).

La Feria del Caballo Texcoco 2026 se celebrará del 13 de marzo al 12 de abril en el Estado de México, con una cartelera musical que combina figuras consolidadas del regional mexicano, pop latino y música popular, tanto en el Palenque de la Feria del Caballo como en el Megadomo Victoria, dos de sus escenarios principales.

El evento coincide con el periodo vacacional de Semana Santa y mantiene su posición como uno de los encuentros feriales más relevantes del país.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la feria conserva su eje en la tradición ecuestre y ganadera del Estado de México, al tiempo que amplía su oferta de entretenimiento con conciertos nocturnos, exposiciones, espectáculos ecuestres, charreadas, corridas de toros, juegos mecánicos, zona gastronómica y pabellones comerciales y artesanales.

El recinto sede es el Rancho El Consuelo, ubicado sobre la carretera Texcoco–Tepexpan, a aproximadamente una hora de la Ciudad de México.

Cartel del Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026

El Palenque en la Feria del Caballo 2026 concentra los conciertos de mayor convocatoria, con presentaciones programadas a lo largo de la feria y boletaje independiente a la entrada general.

De acuerdo con la cartelera oficial, estos son los artistas y fechas confirmadas:

14 de marzo : Christian Nodal

: Christian Nodal 15 de marzo : Pancho Barraza

: Pancho Barraza 17 de marzo : Los Parras

: Los Parras 19 de marzo : Gabito Ballesteros y El Bogeto

: Gabito Ballesteros y El Bogeto 20 de marzo : Gerardo Ortiz

: Gerardo Ortiz 21 de marzo : Gloria Trevi

: Gloria Trevi 22 de marzo : Marca Registrada

: Marca Registrada 26 de marzo : Banda MS

: Banda MS 28 de marzo : Yuridia

: Yuridia 29 de marzo : El Trono de México

: El Trono de México 1 de abril : La Arrolladora Banda El Limón

: La Arrolladora Banda El Limón 2 de abril : Víctor Mendívil

: Víctor Mendívil 3 y 4 de abril : Alejandro Fernández

: Alejandro Fernández 5 de abril : Bronco

: Bronco 9 de abril : Conjunto Primavera

: Conjunto Primavera 10 de abril : Eden Muñoz

: Eden Muñoz 12 de abril: Luis R. Conriquez

Para el Palenque de Texcoco 2026, los boletos se venden por separado en taquillas y plataformas oficiales, con precios que varían según el artista y la zona, en un rango que va de 500 a 22,000 pesos.

Una vez concluida la feria, el Palenque de Texcoco extiende su actividad. Panter Bélico tiene programada una presentación el 16 de mayo, como parte de los conciertos posteriores a la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026.

Cartel completo del Megadomo Victoria 2026

De manera paralela, la feria activa el Megadomo Victoria, con una programación diaria que se extiende del 13 de marzo al 12 de abril, abarcando música urbana, banda, norteño, ska, rock y espectáculos especiales. El cartel completo queda distribuido de la siguiente forma:

13 de marzo : Adriel Favela

: Adriel Favela 14 de marzo : El Komander

: El Komander 15 de marzo : Vagón Chicano

: Vagón Chicano 16 de marzo : Distinto Norte

: Distinto Norte 17 de marzo : Tigrillos

: Tigrillos 18 de marzo : Aarón y su Grupo Ilusión

: Aarón y su Grupo Ilusión 19 de marzo : Bellakath y DJ Foxy

: Bellakath y DJ Foxy 20 de marzo : Legítimo

: Legítimo 21 de marzo : Artista sorpresa

: Artista sorpresa 22 de marzo : Buno

: Buno 23 de marzo : Los Bybys

: Los Bybys 24 de marzo : Los Hijos del Pueblo

: Los Hijos del Pueblo 25 de marzo : Alacranes Musical

: Alacranes Musical 26 de marzo : Cachirula y Loojan, Sayuri y Sophon

: Cachirula y Loojan, Sayuri y Sophon 27 de marzo : Artista sorpresa

: Artista sorpresa 28 de marzo : Espinoza Paz

: Espinoza Paz 29 de marzo : Shinigamis del Norte (Tributo)

: Shinigamis del Norte (Tributo) 30 de marzo : Festival de Rock and Roll (Teen Tops, Rockin’ Devils)

: Festival de Rock and Roll (Teen Tops, Rockin’ Devils) 31 de marzo : Festival de Ska

: Festival de Ska 1 de abril : La Kumbre con K

: La Kumbre con K 2 de abril : Banda Jerez

: Banda Jerez 3 de abril : Los Plebes del Rancho

: Los Plebes del Rancho 4 de abril : División Minúscula

: División Minúscula 5 de abril : La Sonora Dinamita

: La Sonora Dinamita 7 de abril : Raymix

: Raymix 8 de abril : Alan Arrieta y Kevin AMF

: Alan Arrieta y Kevin AMF 9 de abril : Conjunto Nuevo Amanecer

: Conjunto Nuevo Amanecer 10 de abril : Cardenales de Nuevo León

: Cardenales de Nuevo León 11 de abril : Maquinaria Norteña

: Maquinaria Norteña 12 de abril: Yaguarú

La entrada general al recinto mantiene un costo aproximado de 60 pesos, que incluye el acceso a múltiples atracciones y a los conciertos del Megadomo.